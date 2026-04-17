全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・茅場町のとんかつ店『豚豚拍子』です。

サクサクじゅわ〜の香ばしいとんかつはサワーですっきり

かつ呑みが楽しめる居酒屋として2025年9月にオープン。メインのとんかつはサックサクで、歯ざわりの音が周りまで聞こえてくるほど。お肉はしっとりとして柔らかく、香ばしい衣とのメリハリが最高！この軽やかな歯ざわりは、高温・短時間で揚げたあと、休ませて油を落ち着かせることがポイントだとか。

上ヒレカツ1848円、ベーコンとゆで玉子のとんかつ屋のポテトサラダ550円、生絞りレモンサワー715円

『豚豚拍子』（左手前から時計回りに）上ヒレカツ 1848円、ベーコンとゆで玉子のとんかつ屋のポテトサラダ 550円、生絞りレモンサワー 715円 とんかつは岩塩で味わうほか、九州の刺身醤油も好評。ポテトサラダは卵たっぷりでピリッと効かせた胡椒がお酒を呼ぶ

10日ほど熟成させた林SPFポークの深い甘みと旨みも相まって、果汁たっぷりの生搾りレモンサワーがグビグビ進む。いや、ビール、ハイボール、焼酎などなんでも受け止めてくれそう。

「お酒を飲むなら刺身も食べたいでしょ」と、代表取締役の山崎 一彦さんが毎朝築地に出向いて仕入れる魚介はどれも食べごろ。

穴子やアジのフライもふわふわで目利きの腕を実感。最後はひと口ポークジンジャーカレーを頼み、数切れ残しておいたとんかつを入れてカツカレーで締めくくるのもアリ！

『豚豚拍子』右／店長 福岡孝司さん、左／代表取締役 山崎一彦さん

店長：福岡孝司さん、代表取締役：山崎一彦さん「やわらかく旨みが深いとんかつの決め手は熟成と丁寧なカットです」

『豚豚拍子』

茅場町『豚豚拍子』

［店名］『豚豚拍子』

［住所］東京都中央区日本橋茅場町1-12-6FF日本橋茅場町ビル1階

［電話］03-3527-3136

［営業時間］11時〜14時、17時〜22時（21時LO）、土：11時〜14時

［休日］日・祝

［交通］地下鉄東西線茅場町駅3番出口から徒歩1分

撮影／小澤晶子、取材／井島加恵

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、絶品アジフライの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号発売時点の情報です。

【画像】サクッ！音が周りに響くくらいサクサクなとんかつ 茅場町の居酒屋ヒレカツが旨い（7枚）