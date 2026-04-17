¡Ö¥Í¥¿¥Ð¥ì¥µ¥¤¥È¡×¤Ï¡ÖÌÀ¤é¤«¤ÊÃøºî¸¢¿¯³²¡¢½ÅÂç¤ÊÈÈºá¡×¡¡±¿±Ä¼Ô¤ËÍºáÈ½·è¤Ç¶È³¦ÃÄÂÎ¤Ê¤ÉÀ¼ÌÀ
¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Í¥¿¥Ð¥ìµ»ö¡×¥µ¥¤¥È¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤¬ÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢KADOKAWA¤Î¹Êó¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬2026Ç¯4·î16Æü¤ËÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥»¥ê¥Õ¤òÊ¸»ú¤Ç½ñ¤µ¯¤³¤·¤¿µ»ö¤Ë¡ÖæÌ°Æ¡×È½ÃÇ
KADOKAWA¹Êó¤Ï¡ÖËÜÆü¡¢±Ç²è¤Ê¤É¤ÎÊ¸»úÈ´¤½Ð¤·¥µ¥¤¥È±¿±Ä¼Ô¤ËÍºáÈ½·è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
Æ±Æü¡¢±Ç²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤Î¥»¥ê¥Õ¤äÅ¸³«¤òÊ¸¾Ï¤Ë½ñ¤µ¯¤³¤·¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Í¥¿¥Ð¥ìµ»ö¡×¤ò¸ø³«¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤¬¡¢Ãøºî¸¢Ë¡°ãÈ¿¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¡¢Ä¨Ìò1Ç¯6·î¼¹¹ÔÍ±Í½4Ç¯¡¢È³¶â100Ëü±ß¡Êµá·ºÄ¨Ìò1Ç¯6¥«·î¡¢È³¶â100Ëü±ß¡Ë¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¡£
Ê£¿ôÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï³°Éô¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë°ÑÂ÷¤·¡¢±Ç²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤ÎÆâÍÆ¤ò¾ÜºÙ¤Ë½ñ¤µ¯¤³¤·¤¿Ê¸¾Ïµ»ö¤ò¥µ¥¤¥È¤Ë¸ø³«¡£¥µ¥¤¥È±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¹¹ð¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ËÜ·ï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÀÅ»ß²è¤òÅº¤¨¡¢ºîÉÊ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥»¥ê¥Õ¤òÊ¸»ú¤Ç½ñ¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤ÏËÜ¼ÁÅª¤ÊÆ±°ìÀ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¾å¤Ç¿·¤¿¤ËÁÏºîÅª¤ËÉ½¸½¤·¤¿Æó¼¡ÅªÃøºîÊª¤Î¡ÖæÌ°Æ¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¡£Ãøºî¸¢¿¯³²¤ËÅö¤¿¤ë¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡ÖºîÉÊ¤¬Å¬ÀÚ¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¡¢Ê¸²½¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¶¯¤¯Ç§¼±¡×
KADOKAWA¹Êó¤Ï¡¢¡ÖÅö¼Ò¤ò´Þ¤àÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¤¬Ãøºî¸¢¤òÍ¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥É·¡Ù¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢¡ÖCODA¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³¤³°Î®ÄÌÂ¥¿Êµ¡¹½¡Ë¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢ÅìÊõ³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤È¤â¤ËÃøºî¸¢¿¯³²¤Î·º»ö¹ðÁÊ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¥µ¥¤¥È¤Î±¿±Ä¼Ô¤ÎÃË¤¬ÍºáÈ½·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖËÜÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢Åö¼Ò¤ÏÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢ºîÉÊ¤¬Å¬ÀÚ¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¡¢Ê¸²½¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¶¯¤¯Ç§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î·ÐºÑÅªÍø±×¤¬¼é¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤¬ÀµÅö¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤Ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò°ú¤Â³¤¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢¡ÖËÜ»ö°Æ¤Ï±ÄÍøÌÜÅª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ãøºî¸¢¿¯³²¤ËÂÐ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤è¤ëÆü¾ïÅª¤Ê´¶ÁÛ¤Î¥·¥§¥¢¤ä¸òÎ®¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤â¶¯Ä´¡£
¡ÖÅö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤Þ¤ÈºîÉÊ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë´Ø·¸¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
KADOKAWA¤ÎÈ¯É½¤Ç¸ÀµÚ¤µ¤ì¤¿CODA¤âÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Í¥¿¥Ð¥ì¡×¥µ¥¤¥È¤Î°¼ÁÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤½¤Î¤â¤Î¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë³¤Â±ÈÇ¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¿¯³²¤ÎÄøÅÙ¤¬·ÚÈù¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ÎÆâÍÆ¤ò¾ÜºÙ¤ËµºÜ¤·¤ÆÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼çÂÎ¤È¤·¤¿¹Ô°Ù¤Ï°úÍÑ¤ÎÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤ëÌÀ¤é¤«¤ÊÃøºî¸¢¿¯³²¤Ç¤¢¤ê¡¢½ÅÂç¤ÊÈÈºá¤Ç¤¹¡×
¤ÈÀâÌÀ¡¢º£²ó¤ÎÈ½·è¤òÄÌ¤¸¤Æ
¡Ö¤³¤¦¤·¤¿Ê¸»úÈ´¤½Ð¤·¥µ¥¤¥È¤Î±¿±Ä¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤·Ù¾â¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±ÍÍ¤Î¿¯³²¹Ô°Ù¤ÎÍÞ»ß¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡×
¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£