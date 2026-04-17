元NMB48・白間美瑠、写真集から発売記念カットで“過去最高の色気”を披露！ 引き締まった美ボディが全開♡

『SPA!グラビアン魂デジタル写真集 白間美瑠「Scale up」』好評発売中！ 発売を記念して、誌面カットを公開！

好評発売中の白間美瑠のデジタル写真集『Scale up』は、週刊SPA!の人気グラビアコーナー『グラビアン魂』では収まりきらなかった未公開カットを贅沢に収録した一冊。アイドルから脱皮し、妖艶さを増した彼女が、縁起の良いゴールドの水着や黒のランジェリーを纏い、大人の魅力を全開にしている。

公開されたカットには、キャミソール姿でレンズを真っ直ぐに見つめる端正な表情や、濡れ髪のままベッドでポーズを決めるセクシーな姿が。さらに、レース素材のシースルー衣装からは、鍛え上げられた太ももと上向きのヒップラインを披露。圧倒的な美貌を見せつけている。

白間美瑠 ©週刊SPA!編集部 撮影：中山雅文 ヘアメイク：TAKA スタイリング：米丸友子

文字通り「Scale up」を遂げた今の彼女。その溢れんばかりの色気を、ぜひこの週末に堪能してほしい。

白間美瑠 ©週刊SPA!編集部 撮影：中山雅文 ヘアメイク：TAKA スタイリング：米丸友子

【プロフィール】

白間美瑠

1997年大阪府生まれ

2010年にNMB48の1期生としてデビュー。2021年に同グループを卒業した。現在バラエティほか多方面で活躍しており、2024年にはABEMAの番組『私たち結婚しました5』に出演して話題を呼んだ。4th写真集『MERCI』が発売中で、最新情報は公式X（@shiromiru36）で発信中。

白間美瑠 ©週刊SPA!編集部 撮影：中山雅文 ヘアメイク：TAKA スタイリング：米丸友子

提供：週刊SPA!編集部 撮影：中山雅文 ヘアメイク：TAKA スタイリング：米丸友子