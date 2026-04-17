牛角、6種の焼き肉＆2時間飲み放題が2178円の『焼肉酒場セット』 「選べるホルモン盛り」に“青唐MIX”が新登場
レインズインターナショナルが展開する牛角は、23日から『焼肉酒場セット』 に新味「青唐MIX」を追加し、「選べるホルモン盛り」を3種に拡充する。
【写真】種類が豊富な飲み放題メニュー
『焼肉酒場セット』とは、1人1980円（税込2178円）で、「定番焼肉盛り」と「選べるホルモン盛り」の計6種・200グラムの焼肉に、「2時間飲み放題」と「無限枝豆（枝豆食べ放題）」を組み合わせた、平日限定のお得なメニュー。販売開始から累計約5万人に利用され、社会人や学生、1人でのご利用など、幅広いシーンで支持されている。
23日より「選べるホルモン盛り」に「青唐MIX」が登場。青唐辛子とごま油を合わせた、爽やかな辛さとやみつきになる味わいの、酒が進む仕立てとなっている。
これまでの2種類―「黒MIX（特製醤油ダレ＆黒煎り七味）」と「白MIX（塩だれ＆にんにくの香り）」から選べる味付けが3種に拡充することで、気分やシーンに合わせて楽しめるラインナップへと進化する。
■メニュー詳細
「焼肉酒場セット」―青唐MIX
青唐辛子のキレのある辛さに、ごま油の香ばしさを効かせた「青唐MIX」。ピリッとした刺激のあとに抜ける爽やかな後味で、ホルモンの脂を軽やかに引き立てる。箸が止まらず、つい酒も進んでしまう、やみつきの味わい。
▼おすすめドリンク
ハイボール／エナジーハイボール／コーラハイボール
「焼肉酒場セット」―黒MIX
特製醤油ダレのコク深さに、黒煎り七味の香ばしい風味とピリッとした刺激を重ねた「黒MIX」。濃厚な旨みがホルモンの脂と絡み合い、後を引く味わいが特長。しっかりとした味付けで酒との相性も良く、王道のやみつき味。
▼おすすめドリンク
黒ウーロンハイ／玄米こうばし茶ハイ／豪快（日本酒）
「焼肉酒場セット」―白MIX
にんにくの風味を効かせたコクのある塩だれを使用した「白MIX」。さらにスライスにんにくを加えることで、香りと旨みに奥行きを持たせた。ホルモンの脂の甘みを引き立て、食欲をそそる味わいで、酒との相性も良い一皿。
▼おすすめドリンク
アップルベリーサワー／初恋サワー／青春サワー
【写真】種類が豊富な飲み放題メニュー
『焼肉酒場セット』とは、1人1980円（税込2178円）で、「定番焼肉盛り」と「選べるホルモン盛り」の計6種・200グラムの焼肉に、「2時間飲み放題」と「無限枝豆（枝豆食べ放題）」を組み合わせた、平日限定のお得なメニュー。販売開始から累計約5万人に利用され、社会人や学生、1人でのご利用など、幅広いシーンで支持されている。
これまでの2種類―「黒MIX（特製醤油ダレ＆黒煎り七味）」と「白MIX（塩だれ＆にんにくの香り）」から選べる味付けが3種に拡充することで、気分やシーンに合わせて楽しめるラインナップへと進化する。
■メニュー詳細
「焼肉酒場セット」―青唐MIX
青唐辛子のキレのある辛さに、ごま油の香ばしさを効かせた「青唐MIX」。ピリッとした刺激のあとに抜ける爽やかな後味で、ホルモンの脂を軽やかに引き立てる。箸が止まらず、つい酒も進んでしまう、やみつきの味わい。
▼おすすめドリンク
ハイボール／エナジーハイボール／コーラハイボール
「焼肉酒場セット」―黒MIX
特製醤油ダレのコク深さに、黒煎り七味の香ばしい風味とピリッとした刺激を重ねた「黒MIX」。濃厚な旨みがホルモンの脂と絡み合い、後を引く味わいが特長。しっかりとした味付けで酒との相性も良く、王道のやみつき味。
▼おすすめドリンク
黒ウーロンハイ／玄米こうばし茶ハイ／豪快（日本酒）
「焼肉酒場セット」―白MIX
にんにくの風味を効かせたコクのある塩だれを使用した「白MIX」。さらにスライスにんにくを加えることで、香りと旨みに奥行きを持たせた。ホルモンの脂の甘みを引き立て、食欲をそそる味わいで、酒との相性も良い一皿。
▼おすすめドリンク
アップルベリーサワー／初恋サワー／青春サワー