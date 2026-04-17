「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日午前１１時現在で、ユニチカ<3103.T>が「売り予想数上昇」で３位となっている。



この日の東京株式市場でユニチカは続急伸。同社は老舗の繊維メーカー。フィルム・樹脂など高分子や産業繊維など機能資材に注力する。ＡＩデータセンター向けガラス繊維を手掛けており、大きな需要を獲得するとの期待が高まっている。足もと株式市場でＡＩ関連株への物色が盛り上がりをみせるなか、同社株にも物色が波及。今月に入り１０００円台から３０００円近辺まで約３倍化した。短期間での急騰に警戒感も高まっているようで、目先売り予想数が増加したようだ。



出所：MINKABU PRESS