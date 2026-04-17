BLACKPINKのJENNIE（ジェニー＝30）が、米「TIME」（タイム）誌選定「最も影響力のある100人」リストに入った。TIMEが公式サイトで発表した「2026 THE 100 MOST INFLUENTIAL PEOPLE IN THE WORLD」リストに、名前が掲載された。

「TIME 100」は世界で最も影響力のある人物の影響力、革新性、業績をたたえるリスト。今年のリストでは、K−POPアーティストの中で唯一、入った。韓国メディアのニュースエンは17日「独自の音楽性と影響力を兼ね備えたグローバルソロアーティストとしての地位をさらに確固たるものにした」と評価した。

JENNIEは、初のソロ正規アルバム「Ruby」で、米国音楽専門誌ローリングストーンの「The 100 Best Albums of 2025」に選ばれている。ほかに米経済紙フォーブスの韓国版が選出した「KOREAN IDOLS OF THE YEAR 2025（25年の韓国アイドル）」で1位を獲得するなど、グローバル音楽市場で圧倒的な成果を続けている。