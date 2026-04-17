「No.1ハイウェイめし」が決定

NEXCO東日本とネクセリア東日本は2026年4月14日、『第2回 NEXCO東日本 ハイウェイめし甲子園』の結果を発表しました。

【必食!?】これが「ハイウェイめし甲子園」の受賞メニューです（画像）

両社は、管内のSA・PAで販売されている食事メニュー「ハイウェイめし」の頂点を決める企画「ハイウェイめし甲子園」を2026年1月から開催しています。総勢125品の中から、道・県予選を勝ち抜いた14品が決勝に進出しました。

No.1に選ばれたのは、常磐自動車道・友部SA（上り）で提供されている「夢の茨城旅行〜お守りはmikittyのサイン〜 THANK YOU SO MUCH cholo」です。総得票数2万22673票のなかから2259票を獲得し、友部SA（上り）は前回大会に続く2連覇を達成しました。

受賞メニューはつくば美豚のローストポーク丼をひつまぶし風に仕上げたもので、3種の味変が楽しめ、茨城県産の食材をふんだんに使用し豪華な見た目が特徴だといいます。価格は1500円（税込み）です。

準優勝には常磐自動車道・四倉PA（上下線）の「海鮮ミックスフライ定食」、3位には東北自動車道・蓮田SA（下り）の「カレボナーラまぜうどん」が選ばれました。

また、2026年4月24日から8月末にかけて「ハイウェイめし感謝祭」が実施されます。期間中、「2代目ハイウェイめし」を注文すると抽選券が配布され、券に記載された二次元コードから応募ページへアクセスすると、抽選で8000人に、対象のSA・PAのショッピングコーナーで利用できる2000円または200円のデジタルお買物券がその場で当たります。

対象は、「ハイウェイめし」を販売するNEXCO東日本管内のSA・PA132か所です。