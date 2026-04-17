ヒルトン京都の春アフタヌーンティー。チェリーやメロン、マンゴーなどフルーツのカラフルな色合いに気分が上がる！
◆ヒルトン京都の春アフタヌーンティー。チェリーやメロン、マンゴーなどフルーツのカラフルな色合いに気分が上がる！
ヒルトン京都のロビーラウンジ＆バー「LATTICE LOUNGE（ラティス ラウンジ）」にて、2026年6月19日（金）までの期間限定で、春から初夏へと季節が移ろうひとときを演出する「スプリングアフタヌーンティー」を開催。
春〜初夏に旬を迎えるフルーツの軽やかな酸味と透明感ある甘みを主役に、この季節ならではの“生命感あふれるおいしさ”をお届け。自宅で楽しめる「テイクアウトボックス」も登場するので要チェック。
この記事の要約レポート
・ヒルトン京都のロビーラウンジ＆バー「LATTICE LOUNGE」で「スプリングアフタヌーンティー」を開催。期間は2026年6月19日（金）まで
・チェリーやメロン、国産マンゴーなどを使った彩り豊かなスイーツが並ぶ
・定番のスコーンのほか、ドイツの伝統菓子をアレンジした「ブラックフォレスト」も
・和牛バーガーをはじめ、春らしい色合いの食べ応えあるセイボリー
・自宅でアフタヌーンティーが楽しめるテイクアウトボックスはギフトにもぴったり
きらめくフルーツに彩られた華やかなスイーツの数々
プレートに並ぶのは、ペストリーシェフの感性が光る彩り豊かなスイーツたち。チェリーと紫蘇を合わせた愛らしいミニテディーベアのバニラババロアや、みずみずしいメロンとホワイトチョコレートのハーモニーを味わうタルトなど、一つひとつがまるでアートのような美しさ。
ウーロン茶とパッションフルーツシャーベットをのせた国産マンゴーのカルパッチョは、初夏の爽やかな風を感じさせる1皿。このほかにも、「フレッシュブルーベリーチーズケーキ」や「はちみつとアプリコットムース」、「ミックスベリーシャルロット」など多彩な味わいが勢揃い。フレッシュなフルーツの軽やかな甘酸っぱさが、心まで解きほぐしてくれるはず。
季節のスコーンと魅惑のブラックフォレスト
スコーンは、ドライクランベリーとマンゴーを練り込んだ季節感たっぷりの仕上がり。クロテッドクリームと甘酸っぱいベリージャムを添えれば、ティータイムの気分も最高潮に。
さらに注目は、ドイツの伝統菓子をモダンに昇華させた「ブラックフォレスト」。濃厚なチョコレートとチェリーの爽やかな味わいが重なり合い、優雅な余韻を残す洗練された逸品。伝統と新しさが共存するヒルトン京都ならではの、奥行きのあるおいしさを堪能して。
春らしい色合いに心躍るこだわりのセイボリー
セイボリーには、食べ応えのある「和牛パストラミ・ミニバーガー」をはじめ、ブーケのような「スモーク鱒のリエット入りミニコーン」や、色鮮やかな「グリーンピースとリコッタチーズのオープンサンドイッチ」など、見た目にも春を感じる品々がラインナップ。京都の老舗「小川珈琲」のヒルトン京都オリジナルブレンドや、和紅茶など厳選されたティーセレクションとともに召し上がれ。
自宅で楽しめるテイクアウトボックスも登場
自宅でもアフタヌーンティーが気軽に楽しめる「アフタヌーンティー テイクアウトボックス」9,800円は、2名分がセットになったうれしい内容。フランス人シェフ率いるパティシエチームが手がけるオリジナルスイーツが専用ギフトボックスに詰められ、まるで宝石箱のような華やかさ。自宅での優雅なティータイムはもちろん、華やかなパーティシーンや大切な人へのギフトにもぴったり。
季節の移ろいを愛でながら、お気に入りのドリンクとともにゆったりとしたくつろぎの時間を過ごして。
◆アフタヌーンティーの会場は？
人々が集うホテルラウンジで、コーヒーとスイーツを味わう
ヒルトン京都内にあるロビーラウンジ＆バー「LATTICE LOUNGE」は、観光客や地元の人々が集まる憩いの場所。京都の有名店「小川珈琲」の特製ブレンドコーヒーや和紅茶、多彩なカクテルやモクテルなどさまざまなドリンクに加え、季節の食材や京都の素材を使ったスイーツを味わって。
ヒルトン京都のロビーラウンジ＆バー「LATTICE LOUNGE（ラティス ラウンジ）」にて、2026年6月19日（金）までの期間限定で、春から初夏へと季節が移ろうひとときを演出する「スプリングアフタヌーンティー」を開催。
春〜初夏に旬を迎えるフルーツの軽やかな酸味と透明感ある甘みを主役に、この季節ならではの“生命感あふれるおいしさ”をお届け。自宅で楽しめる「テイクアウトボックス」も登場するので要チェック。
・ヒルトン京都のロビーラウンジ＆バー「LATTICE LOUNGE」で「スプリングアフタヌーンティー」を開催。期間は2026年6月19日（金）まで
・チェリーやメロン、国産マンゴーなどを使った彩り豊かなスイーツが並ぶ
・定番のスコーンのほか、ドイツの伝統菓子をアレンジした「ブラックフォレスト」も
・和牛バーガーをはじめ、春らしい色合いの食べ応えあるセイボリー
・自宅でアフタヌーンティーが楽しめるテイクアウトボックスはギフトにもぴったり
きらめくフルーツに彩られた華やかなスイーツの数々
プレートに並ぶのは、ペストリーシェフの感性が光る彩り豊かなスイーツたち。チェリーと紫蘇を合わせた愛らしいミニテディーベアのバニラババロアや、みずみずしいメロンとホワイトチョコレートのハーモニーを味わうタルトなど、一つひとつがまるでアートのような美しさ。
ウーロン茶とパッションフルーツシャーベットをのせた国産マンゴーのカルパッチョは、初夏の爽やかな風を感じさせる1皿。このほかにも、「フレッシュブルーベリーチーズケーキ」や「はちみつとアプリコットムース」、「ミックスベリーシャルロット」など多彩な味わいが勢揃い。フレッシュなフルーツの軽やかな甘酸っぱさが、心まで解きほぐしてくれるはず。
季節のスコーンと魅惑のブラックフォレスト
スコーンは、ドライクランベリーとマンゴーを練り込んだ季節感たっぷりの仕上がり。クロテッドクリームと甘酸っぱいベリージャムを添えれば、ティータイムの気分も最高潮に。
さらに注目は、ドイツの伝統菓子をモダンに昇華させた「ブラックフォレスト」。濃厚なチョコレートとチェリーの爽やかな味わいが重なり合い、優雅な余韻を残す洗練された逸品。伝統と新しさが共存するヒルトン京都ならではの、奥行きのあるおいしさを堪能して。
春らしい色合いに心躍るこだわりのセイボリー
セイボリーには、食べ応えのある「和牛パストラミ・ミニバーガー」をはじめ、ブーケのような「スモーク鱒のリエット入りミニコーン」や、色鮮やかな「グリーンピースとリコッタチーズのオープンサンドイッチ」など、見た目にも春を感じる品々がラインナップ。京都の老舗「小川珈琲」のヒルトン京都オリジナルブレンドや、和紅茶など厳選されたティーセレクションとともに召し上がれ。
自宅で楽しめるテイクアウトボックスも登場
自宅でもアフタヌーンティーが気軽に楽しめる「アフタヌーンティー テイクアウトボックス」9,800円は、2名分がセットになったうれしい内容。フランス人シェフ率いるパティシエチームが手がけるオリジナルスイーツが専用ギフトボックスに詰められ、まるで宝石箱のような華やかさ。自宅での優雅なティータイムはもちろん、華やかなパーティシーンや大切な人へのギフトにもぴったり。
季節の移ろいを愛でながら、お気に入りのドリンクとともにゆったりとしたくつろぎの時間を過ごして。
◆アフタヌーンティーの会場は？
人々が集うホテルラウンジで、コーヒーとスイーツを味わう
ヒルトン京都内にあるロビーラウンジ＆バー「LATTICE LOUNGE」は、観光客や地元の人々が集まる憩いの場所。京都の有名店「小川珈琲」の特製ブレンドコーヒーや和紅茶、多彩なカクテルやモクテルなどさまざまなドリンクに加え、季節の食材や京都の素材を使ったスイーツを味わって。