【横浜グルメ】ベーカリーカフェで楽しむモーニング&ブランチ3選。復活した名店の味や、食パン専門店など
◆【横浜グルメ】ベーカリーカフェで楽しむモーニング&ブランチ3選。復活した名店の味や、食パン専門店など
横浜におでかけするなら、絶対に楽しみたい横浜グルメ。横浜をこよなく愛するオズマガジン編集部員より、モーニングとブランチにおすすめのカフェベーカリーを3店舗ご紹介します。食パン専門店の湯種製法を用いたもっちりパンのクロックムッシュや、サンフランシスコのカフェに着想を得た人気ベーカリーの姉妹店、復活した名店のブランチまで。焼きたてパンの香りも楽しみながら、優雅な朝をお過ごしください。
（写真上）エッグベネディクトフレンチトーストは、甘いパンと酸味の利いたオランデソースとの相性も抜群／（写真下）スタイリッシュな店内で店頭販売の食パンはチョコレートマーブル1斤など7種を用意
もっちり食パンとともに始まる
ボリューム満点の充実モーニング
食パン専門店のベーカリーカフェ「Toaster! Bread Cafe & Champagne Bar（トースター! ブレッド カフェ アンド シャンパン バー）」。熱湯でこね、低温でじっくり寝かせる湯種製法を用いた1枚は、もっちりとした口当たりに、豊かな風味が重なる。そんな食パンをモーニングでは、クロックムッシュやエッグベネディクトなどの8種で味わえる。さらに朝だけのドリンクバー（＋450円）や店頭販売の各種パンの限定試食を楽しめるのもうれしい。
スポットデータ｜Toaster! Bread Cafe & Champagne Bar【馬車道駅】
TEL.045-263-8971
住所／神奈川県横浜市中区常盤町6-76
営業時間／8:00?20:00（19:00LO） 日・祝?19:00（18:00LO）
定休日／不定
価格例／エッグベネディクトフレンチトースト 1,800円、チョコレートマーブル1斤 950円
アクセス／馬車道駅より徒歩4分
（写真上）ひよこ豆のペーストと野菜を挟んだフムスのベジサンドと、コクのあるカフェラテ／（写真下）ファーマーズマフィンブルーベリーなど焼き菓子の種類も豊富
人気ベーカリーのカフェで味わう
アメリカンな朝ごはん
山手で人気の「ブラフベーカリー」の姉妹店「UNDER BLUFF COFFEE（アンダー ブラフ コーヒー）」。店内はサンフランシスコのカフェに着想を得た開放的な雰囲気が漂う。スペシャルティコーヒーとともに、焼きたてパンやサンドイッチ、キャロットケーキなどアメリカンサイズの焼き菓子が並び、いずれも食べ応えたっぷり。朝8時からオープンしているので、モーニング利用にもうってつけ。
スポットデータ｜UNDER BLUFF COFFEE【山手駅】
TEL.045-264-8059
住所／神奈川県横浜市中区上野町1-8
営業時間／8:00?18:00
定休日／なし
価格例／フムスのベジサンド 601円、ファーマーズマフィンブルーベリー 578円、カフェラテ 550円
アクセス／山手駅より徒歩10分
（写真上）横浜南部市場で買い付けたサバを使った鯖サンド／（写真下）1日400個売れる横浜エッグタルト
街に戻った名店の味を囲んで
ゆったり過ごすブランチ
2025年惜しまれつつ閉店した名店「MARINE BAKERY（マリン ベーカリー」が2026年に復活。ルヴァン種を用いた低温長時間発酵というフランス伝統製法で、パンの豊かな風味と爽やかな酸味を際立たせる。できる限り無添加にこだわり、現地食材で本場の味を再現。フランスパンはもとより、バター香るエッグタルトなども好評。11時開店のベーカリーカフェとしてブランチにも◎。
スポットデータ｜MARINE BAKERY【元町・中華街駅】
TEL.045-264-4951
住所／神奈川県横浜市中区新山下1-2-1
営業時間／11:00?18:00
定休日／日?火
価格例／鯖サンド 693円、横浜エッグタルト 287円
アクセス／元町・中華街駅より徒歩3分
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横浜におでかけするなら、絶対に楽しみたい横浜グルメ。横浜をこよなく愛するオズマガジン編集部員より、モーニングとブランチにおすすめのカフェベーカリーを3店舗ご紹介します。食パン専門店の湯種製法を用いたもっちりパンのクロックムッシュや、サンフランシスコのカフェに着想を得た人気ベーカリーの姉妹店、復活した名店のブランチまで。焼きたてパンの香りも楽しみながら、優雅な朝をお過ごしください。
（写真上）エッグベネディクトフレンチトーストは、甘いパンと酸味の利いたオランデソースとの相性も抜群／（写真下）スタイリッシュな店内で店頭販売の食パンはチョコレートマーブル1斤など7種を用意
もっちり食パンとともに始まる
ボリューム満点の充実モーニング
食パン専門店のベーカリーカフェ「Toaster! Bread Cafe & Champagne Bar（トースター! ブレッド カフェ アンド シャンパン バー）」。熱湯でこね、低温でじっくり寝かせる湯種製法を用いた1枚は、もっちりとした口当たりに、豊かな風味が重なる。そんな食パンをモーニングでは、クロックムッシュやエッグベネディクトなどの8種で味わえる。さらに朝だけのドリンクバー（＋450円）や店頭販売の各種パンの限定試食を楽しめるのもうれしい。
スポットデータ｜Toaster! Bread Cafe & Champagne Bar【馬車道駅】
TEL.045-263-8971
住所／神奈川県横浜市中区常盤町6-76
営業時間／8:00?20:00（19:00LO） 日・祝?19:00（18:00LO）
定休日／不定
価格例／エッグベネディクトフレンチトースト 1,800円、チョコレートマーブル1斤 950円
アクセス／馬車道駅より徒歩4分
（写真上）ひよこ豆のペーストと野菜を挟んだフムスのベジサンドと、コクのあるカフェラテ／（写真下）ファーマーズマフィンブルーベリーなど焼き菓子の種類も豊富
人気ベーカリーのカフェで味わう
アメリカンな朝ごはん
山手で人気の「ブラフベーカリー」の姉妹店「UNDER BLUFF COFFEE（アンダー ブラフ コーヒー）」。店内はサンフランシスコのカフェに着想を得た開放的な雰囲気が漂う。スペシャルティコーヒーとともに、焼きたてパンやサンドイッチ、キャロットケーキなどアメリカンサイズの焼き菓子が並び、いずれも食べ応えたっぷり。朝8時からオープンしているので、モーニング利用にもうってつけ。
スポットデータ｜UNDER BLUFF COFFEE【山手駅】
TEL.045-264-8059
住所／神奈川県横浜市中区上野町1-8
営業時間／8:00?18:00
定休日／なし
価格例／フムスのベジサンド 601円、ファーマーズマフィンブルーベリー 578円、カフェラテ 550円
アクセス／山手駅より徒歩10分
（写真上）横浜南部市場で買い付けたサバを使った鯖サンド／（写真下）1日400個売れる横浜エッグタルト
街に戻った名店の味を囲んで
ゆったり過ごすブランチ
2025年惜しまれつつ閉店した名店「MARINE BAKERY（マリン ベーカリー」が2026年に復活。ルヴァン種を用いた低温長時間発酵というフランス伝統製法で、パンの豊かな風味と爽やかな酸味を際立たせる。できる限り無添加にこだわり、現地食材で本場の味を再現。フランスパンはもとより、バター香るエッグタルトなども好評。11時開店のベーカリーカフェとしてブランチにも◎。
スポットデータ｜MARINE BAKERY【元町・中華街駅】
TEL.045-264-4951
住所／神奈川県横浜市中区新山下1-2-1
営業時間／11:00?18:00
定休日／日?火
価格例／鯖サンド 693円、横浜エッグタルト 287円
アクセス／元町・中華街駅より徒歩3分
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