「病気か、生活習慣か」倦怠感の原因を見極めるセルフチェック項目【医師解説】

倦怠感の原因を探るには、自分の症状や生活状況を客観的に把握することが欠かせません。症状の出方や生活習慣を整理することで、原因の手がかりが見えてきます。本章では、日常で簡単にできるセルフチェック項目を紹介し、重症度や傾向の見極め方を解説します。早期発見・早期対処のために役立ててください。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

倦怠感のセルフチェック項目

倦怠感の原因を早期に特定するためには、症状の特徴や生活背景を客観的に把握することが重要です。ここでは、日常的に確認できるチェック項目を紹介します。

症状の種類と程度の確認方法

倦怠感の程度を評価するには、日常生活への影響を基準とします。軽度であれば、仕事や家事は可能だが以前より疲れやすい状態、中等度では活動量が明らかに減少し休息が必要となる状態、重度では起床や身の回りのことすら困難となる状態を指します。また、倦怠感の出現時間帯も重要で、傾向として朝から強い場合はうつ病や甲状腺機能低下症、夕方に悪化する場合は貧血や心不全の可能性があります。随伴症状として、発熱、体重減少、リンパ節の腫れ、関節痛、筋肉痛、皮膚の変化、消化器症状などがあるかを確認します。これらの症状の有無と組み合わせにより、原因疾患の推定が可能となります。

倦怠感を引き起こす生活習慣の見直し

倦怠感の背景には、睡眠不足、過労、栄養バランスの偏り、運動不足、ストレス過多といった生活習慣の問題が潜んでいることが少なくありません。睡眠時間は7～8時間を目安とし、就寝前のアルコールやカフェインの摂取を控えているかを確認します。食事では、鉄分を多く含む赤身肉やレバー、ビタミンB群を含む豚肉や大豆製品、ビタミンCを含む果物や野菜を意識的に摂取しているかをチェックします。運動習慣については、週3～4回、30分程度の有酸素運動を行っているかが目安となります。また、仕事や家庭でのストレス状況、休息時間の確保、趣味やリラクゼーションの時間を持てているかも重要な要素です。

まとめ

倦怠感は日常生活の質を大きく低下させる症状であり、その背景には多様な要因が存在します。睡眠の質の低下、更年期におけるホルモン変動、心理的ストレス、貧血や甲状腺機能異常といった身体疾患など、原因を特定するためには症状の詳細な観察と血液検査が不可欠です。生活習慣の見直しやストレスマネジメントにより改善が期待できる場合もありますが、症状が持続する場合には医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けることが重要です。

参考文献

厚生労働省慢性疲労症候群

日本甲状腺学会甲状腺の病気について

国立がん研究センター がん情報サービス「倦怠感（だるさ）」