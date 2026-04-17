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韓国人が食べない韓国料理1位は「焼肉」だった。「多種多様な部位を少しずつ」は日本独自の文化、現地では豚肉一本勝負が主流

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「日本人が勘違いしてる韓国料理TOP3」と題した動画を公開。日本で広く親しまれている韓国料理の中に、実は現地の韓国人が日常的に食べていないものがあるという、日韓の食文化のギャップについて解説した。



動画で第3位として挙げられたのは「チーズタッカルビ」。パクくんはこれについて「国民食ではない」と語る。韓国では専門店以外で見かけることは少なく、自身も韓国在住時は年に1、2回程度しか口にしなかったという。むしろ日本に来てからの方が食べる頻度が圧倒的に増えたとし、日本の居酒屋やコンビニで見かけるチーズタッカルビは「日本人好みに甘くマイルドにチューニングされている」と分析した。韓国におけるタッカルビは「もんじゃ焼き」のような位置づけであり、家庭の食卓に頻繁に並ぶものではないという。



続く第2位は「タッカンマリ」。鶏一羽を丸ごと煮込むこの鍋料理について、パクくんは「韓国人でも『それ何？』と聞く人がいる」と指摘する。ソウルの東大門市場発祥のローカル料理であり、国民全員が食べるサムゲタンほどの知名度はない。また、鶏を丸ごと使うため量が多く、価格も1人前1500円から2000円程度と安くはないため、日常的な夕食の選択肢にはなりにくい。「記念日やちょっと贅沢な食事」という位置づけに近いと解説した。



そして第1位は「焼肉」だ。パクくんは「日本でいう焼肉は韓国にはない」と断言する。もちろん韓国にも肉を焼いて食べる文化はあるが、それは「サムギョプサル（豚バラ）」など特定の肉に特化して食べるスタイルが一般的だという。日本のように牛タン、カルビ、ロース、ホルモンなど多種多様な部位を少しずつ網羅して楽しむ形式や、食べ放題のシステムは韓国では珍しい。韓国において牛肉の焼肉は高級なジャンルに属し、庶民が頻繁に食べるのは豚肉や鶏肉が中心であると、現地の事情を明かした。



パクくんは、これらが日本独自の進化を遂げて愛されている現状を肯定的に捉えつつ、「これが韓国だ」と決めつけずに「本当の韓国の食卓はどうなのだろう？」と好奇心を持つことが、日韓の相互理解につながると結んだ。