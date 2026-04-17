古き良き温泉街の裏路地には「あるもの」がびっしり！ギャップに萌える長野・渋温泉【一人旅研究会の“日本”ノスタルジック写真館】

鄙びた温泉街、迷路のような路地、静かにたたずむ木造駅舎…。



一度も来たことはないのに、なぜか懐かしく心惹かれる。



そんな、郷愁溢れる風景を求めて旅する「一人旅研究会」こと栗原悠人さん。



栗原さんが全国各地でカメラに収めた心揺さぶるシーンをお届けする。



写真・文＝栗原悠人

長野県渋温泉街。長野県山ノ内町にある、ザ・日本の温泉街。



石畳の通り沿いには、木造旅館がずらりと並ぶ。





静かな昼の温泉街を散策

道が緩やかに曲がっているので、一歩進む度に、向こうの旅館の姿が少しずつ見えてくる。その光景にドキドキしながら歩いていく。石畳の道から一本細路地に入ると、頭上には、見たこともないほどの数の管が！潤沢に湧き出る温泉が、それらの管を通って各所に届けられているのだ！湯量豊富なゆえ、渋温泉街には9つもの外湯がある。宿泊者が外湯の鍵を手に浴場を巡る姿もまた、この町ならではの光景だ。（2024年4月訪問）

■石畳の道沿いに並ぶ旅館

良い…。カーブの先の町並みがどうなっているのか気になってしまう。奥へ奥へと誘われていく。

9つある外湯の一つ、渋大湯。外湯を巡る「九湯めぐり」が人気を博している。渋大湯を除き、入浴は宿泊者限定。

旧たばこ屋さん。少し前のデザインの煙草の箱が並んでいた。おや、猫がこちらを見ているね…。

裏路地へ迷い込むと…

■「管」がびっしり！

裏路地も渋温泉の知られざる魅力。多くの観光客が素通りするが、一本入ると景色がガラリと変わる。

各宿へ温泉を運ぶ管が張り巡らされている。複雑に交差する配管は、まるで温泉街の血管のようだ。

圧倒的な管の密度！「全国うねうね管路密集大会（？）」なるものがあれば、長野県代表として出場できるのではないだろうか？

情緒たっぷり。夕暮れの温泉街

■旅館に灯りがともる

夕暮れ時。橙色の柔らかな光が辺りに滲む光景が素敵。季節によっては夕食の時間と被るので、基本は素泊まり派。

石畳沿いに、装飾豊かな木造旅館が折り重なるように並ぶ。壮観だ。日本って素敵だなぁ、となる。

一際目立つ、木造4階建ての宿・金具屋。灯りがともると、物語の中の湯宿のような壮麗さが一段と増す。

金具屋の目の前から伸びる細路地。表通りには沢山人がいるが、この路地には誰もいない。うへへ、独り占めだ…。

（了）