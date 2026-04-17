女優の鈴木京香（５７）が情報番組に生出演し、ネットが沸いた。

１６日スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「未解決の女 警視庁文書捜査官 Ｓｅａｓｏｎ３」（木曜・午後９時）に主演する鈴木。共演の女優・黒島結菜とともに同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）や「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）に登場し、ドラマを宣伝した。

黒島はグレーのセットアップに白いスニーカーを合わせたミックスコーデ。そして鈴木は髪をタイトにまとめ、ブラックで統一したシックなスタイルで大人の美オーラが全開。「朝から鈴木京香さん＆黒島結菜さんの新バディが情報番組に生出演」とドラマの公式ＳＮＳでも伝えられ、ネットは「朝から鈴木京香サマが微笑んでくれている！！」「鈴木京香かわいい〜」と歓喜。

来月３１日には５８歳となる鈴木だが「昔と変わらずすっごい美人でびっくりした めちゃくちゃ綺麗。素敵」「鈴木京香さんナチュラルでとても美しい」「仙台の奇蹟（きせき）！美魔女・鈴木京香！」「時を超えて変わらぬ美しさで僕たちを魅了」とほれぼれしていた。