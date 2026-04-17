「オリックス７−１西武」（１６日、京セラドーム大阪）

“オリの若大将”がお目覚めだ。オリックスは開幕からの打撃不調で前日は不出場だった７番・紅林が、逆転Ｖ打を含む２安打３打点と躍動。チームの今季２度目の同一カード３連勝＆貯金最多の３＆２位浮上に貢献した。

「次はもう絶対打ってやろうという気持ちでいきました。ずっとヒットを打ってなくて結構しんどかったんですけど、無理やりにでも前を向く感じでいきました」

名誉挽回の一打だった。二回無死満塁の絶好機では捕邪飛に倒れ、スタンドを落胆させたが、当然このままでは終われない。１点を追った四回２死一、二塁で左中間を深々と破る逆転の２点適時二塁打で意地を見せ、八回にも中越えの適時二塁打でリベンジを果たした。この日の試合前まで打率は１割台と低迷。連日早出特打を敢行した成果がようやく実った。

左肘靱帯損傷で離脱した同学年のエース・宮城への思いもある。昨日に京セラでリハビリ中の宮城と対面したことを明かし「（宮城が自分で）泣いた、とかいってたし、すごく悔しい思いをしたと思う。アイツの分まで…とはいわないけど、今、ケガをせずに野球ができることに感謝して、もっと頑張らないといけないと思っている」と神妙に振り返った。

岸田監督からは「素晴らしい結果。しっかりと意地を見せてくれた」と久々の賛辞を贈られた紅林。本拠地では８連勝となり、まだまだチームをけん引していく。