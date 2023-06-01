きょうのポンドドルは利益確定売りが優勢となっており、１．３５ドル台前半に下落。今週もリバウンド相場を継続し、１．３６ドルを試す場面が見られたものの、到達できずに一旦後退している。英中銀の利上げ期待が縮小していることもポンドを圧迫している可能性もありそうだ。ただ、下押す動きまでは見られていない。一方、ポンド円は２１５円台で方向感なく上下動。



米国とイランの和平協議への楽観的な見方が高まる中、投資家は英中銀が４月に利上げするとの予想を縮小している。エコノミストが指摘した。ただ、依然として市場は中東紛争解決への期待にしがみついているとも述べている。



短期金融市場では現在、英中銀が４月３０日の金融政策委員会（ＭＰＣ）で利上げする確率を８％と見込んでいる。これは、３週間前の中東紛争のピーク時に織り込まれていた８７％からは大幅な低下となっている。



GBP/USD 1.3535 GBP/JPY 215.37 EUR/GBP 0.8704



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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