ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は横ばい ナスダックはプラス圏に戻す
NY株式16日（NY時間11:07）（日本時間00:07）
ダウ平均 48457.64（-6.08 -0.01%）
ナスダック 24039.13（+23.11 +0.10%）
CME日経平均先物 59170（大証終比：-420 -0.71%）
欧州株式16日GMT15:07
英FT100 10590.10（+30.52 +0.29%）
独DAX 24137.16（+70.46 +0.29%）
仏CAC40 8280.58（+6.01 +0.07%）
米国債利回り
2年債 3.770（+0.008）
10年債 4.289（+0.006）
30年債 4.906（+0.008）
期待インフレ率 2.395（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.028（-0.015）
英 国 4.848（+0.034）
カナダ 3.488（+0.016）
豪 州 4.955（+0.025）
日 本 2.402（-0.010）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝93.24（+1.95 +2.14%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4810.90（-12.70 -0.26%）
ビットコイン（ドル）
74129.69（-735.26 -0.98%）
（円建・参考値）
1180万3671円（-117075 -0.98%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48457.64（-6.08 -0.01%）
ナスダック 24039.13（+23.11 +0.10%）
CME日経平均先物 59170（大証終比：-420 -0.71%）
欧州株式16日GMT15:07
英FT100 10590.10（+30.52 +0.29%）
独DAX 24137.16（+70.46 +0.29%）
仏CAC40 8280.58（+6.01 +0.07%）
米国債利回り
2年債 3.770（+0.008）
10年債 4.289（+0.006）
30年債 4.906（+0.008）
期待インフレ率 2.395（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.028（-0.015）
英 国 4.848（+0.034）
カナダ 3.488（+0.016）
豪 州 4.955（+0.025）
日 本 2.402（-0.010）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝93.24（+1.95 +2.14%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4810.90（-12.70 -0.26%）
ビットコイン（ドル）
74129.69（-735.26 -0.98%）
（円建・参考値）
1180万3671円（-117075 -0.98%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ