NY株式16日（NY時間11:07）（日本時間00:07）
ダウ平均　　　48457.64（-6.08　-0.01%）
ナスダック　　　24039.13（+23.11　+0.10%）
CME日経平均先物　59170（大証終比：-420　-0.71%）

欧州株式16日GMT15:07
英FT100　 10590.10（+30.52　+0.29%）
独DAX　 24137.16（+70.46　+0.29%）
仏CAC40　 8280.58（+6.01　+0.07%）

米国債利回り
2年債　 　3.770（+0.008）
10年債　 　4.289（+0.006）
30年債　 　4.906（+0.008）
期待インフレ率　 　2.395（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.028（-0.015）
英　国　　4.848（+0.034）
カナダ　　3.488（+0.016）
豪　州　　4.955（+0.025）
日　本　　2.402（-0.010）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝93.24（+1.95　+2.14%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4810.90（-12.70　-0.26%）

ビットコイン（ドル）
74129.69（-735.26　-0.98%）
（円建・参考値）
1180万3671円（-117075　-0.98%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ