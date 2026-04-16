ドル買い継続、ドル円一時１５９．１３レベル＝ロンドン為替



ロンドン午前はドル買いが継続している。ドル円は高値を159.13レベルに更新。ユーロドルは1.1773レベル、ポンドドルは1.3532レベルに安値を更新。NY原油先物は92ドル台半ばで高止まり。米10年債利回りは4.27-4.28％での揉み合い。欧州株は堅調に推移。米株先物・時間外取引は３指数ともプラス圏で推移している。この時間帯は、中東情勢に関する目立った新規材料は出ていない。



USD/JPY 159.08 EUR/USD 1.1776 GBP/USD 1.3533

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