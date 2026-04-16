大滝詠一の「君は天然色」を徹底考察！NHK『名曲考察教室』が月1回のレギュラー番組化
昭和・平成の名曲の歌詞を考察し、自由な発想で味わい尽くすNHKの人気番組『名曲考察教室』が、月1回のレギュラー番組化。記念すべき第1回は、日本のポップス界に革命を起こした大滝詠一の代表曲のひとつ「君は天然色」を徹底的に考察する。
■考察ゲストのマユリカ中谷裕太がプレゼン中にまさかの大号泣！
『名曲考察教室』は、昭和・平成の名曲の「歌詞」を“令和の感覚”で徹底考察し、そこから生まれた物語をプロの映像監督たちがあらたなMVに仕立てる、かつてない音楽バラエティ番組。MCは設楽統（バナナマン）と浅野里香（NHK アナウンサー）。
「君は天然色」は、印象的なイントロでCMでも長く親しまれる、今も色あせない名曲だが、メロディやジャケットデザインの明るく爽やかな印象とは裏腹に、歌詞を読み解くと、そこには「別れ」や「喪失」を思わせる言葉がちりばめられ、奥深い世界が広がっている。
考察を担当するのは、日向坂46を卒業した松田好花と、人気お笑いコンビ、マユリカの2人（阪本匠伍・中谷裕太）。歌詞の「君」を「アイドル」に置き換え、自身と重ね合わせる松田好花。さらに、ご意見番として、大滝詠一をこよなく愛するヒコロヒーも登場する。
歌詞の「君」を「アイドル」に置き換え、自身と重ね合わせる松田好花。考察に入り込むあまり、プレゼン中に大号泣するマユリカの中谷裕太。
さらに番組には、そして大滝詠一を敬愛する爆笑問題の太田光と「君は天然色」の作詞を手掛けた作詞家の松本隆もスペシャルインタビューで出演。不朽の名曲を、あらゆる角度からとことん味わっていく。
■出演者コメント
◇MC：設楽統（バナナマン）
レギュラー放送第1回目にふさわしい、恐れ多いほどの名曲中の名曲「君は天然色」を扱わせていただきました。10人いれば10通りの解釈がありますが、ご自身のアイドル人生を照らし合わせた松田さんの考察も良かったし、中谷くん（マユリカ）はプレゼン中に号泣しているので、それも見所です。今の時代、昔の曲もすぐに聴けるので、皆さんもこの曲のこの歌詞ってこうかな？ と友達とやってみたら楽しいと思います。ぜひ“名曲考察ごっこ”をやってみてほしいです。
◇考察ゲスト：松田好花
自分たちが歌う曲以外で、歌詞をしっかり考察することが初めてだったので、「自分ってこんな考えが浮かぶ人だったんだ」という面白さがありました。アイドルを卒業したばかりの時期に考察したので、この時期の私だからこその内容になったと思います。ミュージックビデオも、私が言葉で上手く表現しきれなかった部分を目に見える形で見せてくださって、本当に嬉しかったです。
◇考察ゲスト：マユリカ
阪本匠伍：中谷の号泣ほんまに異常でしたね、申し訳ないけど。
中谷裕太：ちょっとだいぶ感情が入ってしまいました。
阪本：入りすぎですよね、なんぼなんでも。こいつが泣かんかったらみんなもっと泣けたのに、こいつが泣きすぎてみんなが泣きやんでしまった。でも歌詞の意味を考えて繋がっていく感じとか、すごい楽しかったですね。
中谷：昔の名曲をここまでかみ砕いて、言葉を考える機会はなかったので、こんなにいろんな思いが詰まってるんだなと改めて思いました。
◇スタジオゲスト：ヒコロヒー
私の大好きな大滝さんの楽曲で2組が新しい考察をして、これまで1面、2面だけで捉えていた楽曲の解釈がまた広がるような回だったと思います。MVの演出も凝ってはって、また新しい見え方になってましたね。ほんとにスペシャルな方からのお言葉もあって、すごいいい番組だと思いました。大滝さんやこの曲が好きな方も、そんなに知らない方も、見ていただけるといいんじゃないかと思います。
■番組情報
NHK総合『名曲考察教室』Track1 大滝詠一「君は天然色」
4/23（木）20:15～20:42
※一部地域を除く
※NHK ONE で同時・見逃し配信予定
MC：設楽統（バナナマン） 浅野里香（NHK アナウンサー）
考察ゲスト：松田好花 阪本匠伍・中谷裕太（マユリカ）
スタジオゲスト：ヒコロヒー
VTRゲスト：太田光（爆笑問題） 松本隆
映像監督：
濱田英明（松田好花考察の「君は天然色」MVを制作）
関駿太 （マユリカ考察の「君は天然色」MVを制作）
■関連リンク
『名曲考察教室』番組サイト
https://www.web.nhk/tv/pl/series-tep-PK7VPYYPQL