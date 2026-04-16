大滝詠一の「君は天然色」を徹底考察！NHK『名曲考察教室』が月1回のレギュラー番組化

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昭和・平成の名曲の歌詞を考察し、自由な発想で味わい尽くすNHKの人気番組『名曲考察教室』が、月1回のレギュラー番組化。記念すべき第1回は、日本のポップス界に革命を起こした大滝詠一の代表曲のひとつ「君は天然色」を徹底的に考察する。

■考察ゲストのマユリカ中谷裕太がプレゼン中にまさかの大号泣！

『名曲考察教室』は、昭和・平成の名曲の「歌詞」を“令和の感覚”で徹底考察し、そこから生まれた物語をプロの映像監督たちがあらたなMVに仕立てる、かつてない音楽バラエティ番組。MCは設楽統（バナナマン）と浅野里香（NHK アナウンサー）。

「君は天然色」は、印象的なイントロでCMでも長く親しまれる、今も色あせない名曲だが、メロディやジャケットデザインの明るく爽やかな印象とは裏腹に、歌詞を読み解くと、そこには「別れ」や「喪失」を思わせる言葉がちりばめられ、奥深い世界が広がっている。

考察を担当するのは、日向坂46を卒業した松田好花と、人気お笑いコンビ、マユリカの2人（阪本匠伍・中谷裕太）。歌詞の「君」を「アイドル」に置き換え、自身と重ね合わせる松田好花。さらに、ご意見番として、大滝詠一をこよなく愛するヒコロヒーも登場する。

歌詞の「君」を「アイドル」に置き換え、自身と重ね合わせる松田好花。考察に入り込むあまり、プレゼン中に大号泣するマユリカの中谷裕太。

さらに番組には、そして大滝詠一を敬愛する爆笑問題の太田光と「君は天然色」の作詞を手掛けた作詞家の松本隆もスペシャルインタビューで出演。不朽の名曲を、あらゆる角度からとことん味わっていく。

■出演者コメント