THE RAMPAGE、RIIZEとのコラボへの想い告白「あの曲を踊れて最高でした！」 ドームツアーへの熱意も
THE RAMPAGEが10日、神奈川・Kアリーナ横浜で開催されたグローバルミュージックフェスティバル『マイナビ presents The Performance』初日公演に出演。アンケートインタビューに回答した。
【写真】会場熱狂！THE RAMPAGE×RIIZE
THE RAMPAGEは、話題となっているRIIZEとのコラボステージをはじめとした今回のステージに込めた想いや今後の展望についてコメントした。
同イベントの模様は、ABEMAにて17日まで無料見逃し配信中。
【コメント全文】
――今回披露したステージの中で、「ここに注目してほしい！」というポイントを教えてください。
LIKIYA：THE RAMPAGEは全てのセットリストを通していろんな感情に浸れる総合エンターテインメントになっているのでぜひ最初から通してご覧ください！
陣：コラボレーション！あの曲を踊れて最高でした！
RIKU：THE RAMPAGEの音楽性、表現の引き出しの豊富さに注目していただきたいです！
神谷健太：形を変えていくパフォーマンスや、ダンスにフィーチャーしたDANCE TRACKなど、大人数だからこそできる迫力あるパフォーマンスに注目してほしいです。
与那嶺瑠唯：今ツアーでもしている「MAJI-YABAI」というダンストラックです。メンバーで音楽、振り付けを作っているので思い入れもあり、“ランペらしさ”が全開のダンストラックになっているのでぜひ注目してほしいです。
山本彰吾：THE RAMPAGEの魅力は全員でのパフォーマンスの“圧”です！ステージを縦横無尽に駆け回る歌とダンスに注目してほしいです！
吉野北人：イベントでは珍しいバラード楽曲があるので注目してほしいです。
岩谷翔吾：新衣装！このイベントで初披露です。
浦川翔平：普段はツアーでしか見られないパフォーマンスを披露させていただいております！そして、RIIZEさんとのコラボパートもここでしか見られないので注目です！
藤原樹：RIIZEの皆さんとのコラボパフォーマンスです。
武知海青：「STARRY LOVE」をソロでパフォーマンスさせていただきました！この振り付けは自分自身で考えているので、すごく感情が入ったパフォーマンスにも注目してほしいです！JAZZダンスは小学校4年生から習っていたので実は得意なんです！
長谷川慎：RIIZEさんとのコラボパフォーマンスです！THE RAMPAGEは「Boom Boom Bass」、RIIZEさんは「BURN」に参加していただきました！それぞれのグループカラーが出ていて最高のコラボになりました！
龍：The Performance特別Setlistになっています。自信作なのでぜひ楽しんでください！RIIZEさんともコラボできて幸せです。
鈴木昂秀：RIIZEさんとのコラボパフォーマンスです!!
後藤拓磨：現在全国をまわらせていただいてるLIVEツアー「（R）MPG」でパフォーマンスしている「MAJI-YABAI」（DANCE TRACK）をツアー以外で初めてパフォーマンスしています！THE RAMPAGEパフォーマーの“色”が全開なので注目してほしいです!!あと、衣装も新しくなってるのでそちらも注目です！
――グループでかなえたい野望を教えてください。
LIKIYA：ドームツアーを回りたいです!!
陣：地球の裏側まで僕らの音楽を届けたいっ！
RIKU：大きなステージでのLIVEももちろんですが、目の前のお客様の心の中で生涯生き続けていくパフォーマンスをすること。
神谷：見てくださる皆さんに幸せを届けられる存在でいられることが一番の願いです。そして、常にチャレンジし続けるグループでありたいです。
与那嶺：ドームツアーやアジアツアーを実現したいですし、LAやNYでMV撮影をしたいです！
山本：世界でドームツアーを行いたいです。いろいろな国の人にTHE RAMPAGEのパワーを与えて幸せにしたいと思っております。
吉野：ヒット曲！THE RAMPAGEらしい曲で旋風を巻き起こしたい。
岩谷：ドームツアー!!
浦川：公演ではやったことがあるのですが、ツアーとしてドームを回ったことがないので、THE RAMPAGEでドームツアーがやりたいです！
藤原：ドームツアー！
武知：ドームツアーをしたいです！頑張ります！
長谷川：5大ドームツアー！世界でも活躍できるようなアーティスト！
龍：来年でデビュー10周年。目指せ ドームツアー!!
鈴木：世界でもLIVEをしたいです！
後藤：ドームツアーです！
【写真】会場熱狂！THE RAMPAGE×RIIZE
THE RAMPAGEは、話題となっているRIIZEとのコラボステージをはじめとした今回のステージに込めた想いや今後の展望についてコメントした。
同イベントの模様は、ABEMAにて17日まで無料見逃し配信中。
――今回披露したステージの中で、「ここに注目してほしい！」というポイントを教えてください。
LIKIYA：THE RAMPAGEは全てのセットリストを通していろんな感情に浸れる総合エンターテインメントになっているのでぜひ最初から通してご覧ください！
陣：コラボレーション！あの曲を踊れて最高でした！
RIKU：THE RAMPAGEの音楽性、表現の引き出しの豊富さに注目していただきたいです！
神谷健太：形を変えていくパフォーマンスや、ダンスにフィーチャーしたDANCE TRACKなど、大人数だからこそできる迫力あるパフォーマンスに注目してほしいです。
与那嶺瑠唯：今ツアーでもしている「MAJI-YABAI」というダンストラックです。メンバーで音楽、振り付けを作っているので思い入れもあり、“ランペらしさ”が全開のダンストラックになっているのでぜひ注目してほしいです。
山本彰吾：THE RAMPAGEの魅力は全員でのパフォーマンスの“圧”です！ステージを縦横無尽に駆け回る歌とダンスに注目してほしいです！
吉野北人：イベントでは珍しいバラード楽曲があるので注目してほしいです。
岩谷翔吾：新衣装！このイベントで初披露です。
浦川翔平：普段はツアーでしか見られないパフォーマンスを披露させていただいております！そして、RIIZEさんとのコラボパートもここでしか見られないので注目です！
藤原樹：RIIZEの皆さんとのコラボパフォーマンスです。
武知海青：「STARRY LOVE」をソロでパフォーマンスさせていただきました！この振り付けは自分自身で考えているので、すごく感情が入ったパフォーマンスにも注目してほしいです！JAZZダンスは小学校4年生から習っていたので実は得意なんです！
長谷川慎：RIIZEさんとのコラボパフォーマンスです！THE RAMPAGEは「Boom Boom Bass」、RIIZEさんは「BURN」に参加していただきました！それぞれのグループカラーが出ていて最高のコラボになりました！
龍：The Performance特別Setlistになっています。自信作なのでぜひ楽しんでください！RIIZEさんともコラボできて幸せです。
鈴木昂秀：RIIZEさんとのコラボパフォーマンスです!!
後藤拓磨：現在全国をまわらせていただいてるLIVEツアー「（R）MPG」でパフォーマンスしている「MAJI-YABAI」（DANCE TRACK）をツアー以外で初めてパフォーマンスしています！THE RAMPAGEパフォーマーの“色”が全開なので注目してほしいです!!あと、衣装も新しくなってるのでそちらも注目です！
――グループでかなえたい野望を教えてください。
LIKIYA：ドームツアーを回りたいです!!
陣：地球の裏側まで僕らの音楽を届けたいっ！
RIKU：大きなステージでのLIVEももちろんですが、目の前のお客様の心の中で生涯生き続けていくパフォーマンスをすること。
神谷：見てくださる皆さんに幸せを届けられる存在でいられることが一番の願いです。そして、常にチャレンジし続けるグループでありたいです。
与那嶺：ドームツアーやアジアツアーを実現したいですし、LAやNYでMV撮影をしたいです！
山本：世界でドームツアーを行いたいです。いろいろな国の人にTHE RAMPAGEのパワーを与えて幸せにしたいと思っております。
吉野：ヒット曲！THE RAMPAGEらしい曲で旋風を巻き起こしたい。
岩谷：ドームツアー!!
浦川：公演ではやったことがあるのですが、ツアーとしてドームを回ったことがないので、THE RAMPAGEでドームツアーがやりたいです！
藤原：ドームツアー！
武知：ドームツアーをしたいです！頑張ります！
長谷川：5大ドームツアー！世界でも活躍できるようなアーティスト！
龍：来年でデビュー10周年。目指せ ドームツアー!!
鈴木：世界でもLIVEをしたいです！
後藤：ドームツアーです！