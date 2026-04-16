Travis Japanが『Venue101』でメンバーの″裏の顔″を大暴露!?乃木坂46、INI、&TEAMも登場

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4月18日23時からNHK総合で『Venue101』#109が放送される。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

INI 「All 4 U」

&TEAM 「We on Fire」

Travis Japan 「陰ニモ日向ニモ」

乃木坂46 「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」

※アーティスト名五十音順

■Travis Japanは“白と黒”“表と裏”がテーマの恋愛ソング「陰ニモ日向ニモ」を披露

高いダンススキルを武器に、国内ではアリーナツアーに31万人を動員、海外では2度のワールドツアーを成功させるなど、世界を舞台に活躍するTravis Japanが登場。

今回披露するのは“白と黒”“表と裏”がテーマの恋愛ソング「陰ニモ日向ニモ」。この曲にちなんで、番組ではメンバー同士がそれぞれの“裏の顔”を暴露。メンバー同士だからこそ知る、飾り気のない意外な一面が明かされる。

■卒業目前の乃木坂46 3代目キャプテン・梅澤美波の“言葉”クイズ

キャプテン・梅澤美波が来月卒業を控えている乃木坂46。2016年に3期生として加入し、2023年からは3代目キャプテンとしてグループを牽引してきた梅澤は、1・2期生の卒業後、3期生以降のメンバーだけでつくる初めての全国ツアー最終日に発した「私たちが乃木坂46です」をはじめ、およそ10年間にわたる活動のなかで、数々の印象的な言葉を残してきた。

そこで今回は、梅澤の魅力のひとつである“言葉”をクイズで紐解く。なかには懐かしの秘蔵映像からの出題も。

ライブで披露するのは、自分を信じて進み続けることの大切さを歌った「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」。初めて表題曲センターを務める5期生・池田瑛紗の力強い表情にも注目だ。

■INI×&TEAMが気になっていることを互いに直撃！“あの写真”の真相も？

ともにオーディション番組出身のグローバルグループ、INIと&TEAM。プライベートでの親交があるメンバーもいるなど、グループの枠を超えたつながりもたびたび話題になっている。

そこで番組では、相手のグループに対して気になっていることを互いに直球質問。それぞれの魅力や個性を深掘りしていく。さらに、年始にそれぞれのファンの間で話題になっていた“あの写真”の真相も明らかに。

そして、INIはメンバーの池崎理人（「崎」は、たつさきが正式表記）が作詞に参加し、不安や迷いも青春だというポジティブなメッセージが込められた「All 4 U」を、&TEAMは何度でも挑戦する覚悟を歌い、サビの力強い振り付けも印象的な「We on Fire」を披露する。互いに成長を続ける2組のパフォーマンスは必見だ。

■番組情報

NHK総合『Venue101 』#109

04/18（土）23:00～23:30

司会：濱家隆一（かまいたち）、生田絵梨花

ナレーション：服部伴蔵門

■関連リンク

『Venue101 』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/venue101