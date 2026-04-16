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ニューエラは、井上雄彦氏の人気漫画「リアル」の単行本最新17巻の発売を記念したコラボアイテムを、4月16日よりZOZOVILLA限定で発売した。受注販売の期間は4月16日から5月7日11時59分まで。商品の発送はキャップが8月下旬ごろ、Tシャツが9月上旬ごろの予定。

また、4月16日発売の「週刊ヤングジャンプ 20号」には、「リアル」第17巻をラッピングできる、本コラボと連動したスペシャルブックカバーが付録として付いてくる。

□ZOZOVILLA販売ページ

「リアル」は井上氏が1999年より週刊ヤングジャンプに連載しているスポーツマンガ。車いすバスケットボールをテーマに、3人の男たちがそれぞれの“今”と等身大の現実を描いている。

ニューエラと井上氏によるコラボは今回が初めて。作中に登場する戸川清春、野宮朋美、高橋久信の3人にフィーチャーしたデザインのキャップとTシャツを各3種類、全6種がラインナップしている。

キャップのベースには、適度な深さがありながらフロントに芯の入っていないソフトな被り心地が特徴の「9THIRTY（ナインサーティー）」を採用。フロントパネルにはそれぞれのキャラクターに関連するナンバーをオリジナルフォントで配置している。クラウンの内側には、第17巻からピックアップしたシーンを総柄であしらっている。

【＜戸川清春モデル＞ [9THIRTY] 6,600円】

正面

内側

【＜野宮朋美モデル＞ [9THIRTY] 6,600円】

正面

内側

【＜高橋久信モデル＞ [9THIRTY] 6,600円】

正面

内側

Tシャツは、適度なゆとりのあるシルエットに、洗い加工を施したコットンボディを採用。戸川モデルと野宮モデルは第17巻からピックアップしたシーンを、高橋モデルは第17巻のカバーカットをベースに、ニューエラキャップを着用するアレンジを加えたイラストを使用している。

【＜戸川清春モデル＞ ［Tシャツ］11,000円】

正面

背面

袖口

【＜野宮朋美モデル＞ ［Tシャツ］6,600円】

正面

背面

袖口

【＜高橋久信モデル＞ ［Tシャツ］11,000円】

正面

背面

袖口