きょう（１６日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比１３８４円高の５万９５１８円と続急騰。２月２７日につけた史上最高値５万８８５０円を何の躊躇もなく抜き去った。米国とイランの軍事衝突が終結することへの期待だけで、この中東有事以前の株価水準を大きく上回るというのは論理的には不可解な話。企業業績も仮に中東問題が収まったとしても傷跡は残ったままであり、今期決算をガイダンスすることには困難が伴う。しかし、相場を牽引しているのはＡＩ・半導体セクターというのがミソで、これは軍事ＡＩ的な思惑から物色人気が増幅された面もあったと思われる。一般的にはどうしても「ホルムズ海峡封鎖バトル」に目が行きがちだが、株式市場は経済メディアの視点とは少し異なる方向に意識が向いていたのかもしれない。こうなると現金なもので、未踏の６万円乗せに向けたレールも眼前に敷かれているような気分になる。いかなる精緻な分析や洞察があっても予測は予測の域を出ず、現実は最強ということを改めて株式市場が顕示した格好である。



そして、追い風は重ねて吹いてくる。東京証券取引所が発表した４月第２週（６～１０日）の海外投資家の売買動向（現物）は１兆６４１８億円の買い越しで、前週と合計すると３兆５０００億円を超えた。４月の外国人買いは鉄壁アノマリーだが、今のところ今回も踏襲する可能性が高い。なお、きょう発表されたＴＳＭＣ＜TSM＞の決算も事前コンセンサスの高いハードルを越える好内容で、ここら辺の事情もマーケットは先取りしていた感触だ。最高値圏をつむじ風に巻かれたように舞い上がる米フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）は、東京市場でも半導体及びその周辺株に大きな浮揚力を与えることになろう。



今は主力級の銘柄が買われる相場で、特に日経平均寄与度の高いＡＩ・半導体周辺の銘柄が多いことから、日経平均の押し上げ効果も強くなる。きょうも日経平均が大幅高で最高値を更新した傍らで、ＴＯＰＩＸは相対的におとなしい値動きとなっていた。日経２２５先物主導の仕掛けが炸裂したことを物語るが、とはいえ直近構築された上昇トレンドが砂上の楼閣とは言い難い。日経平均ベースのＰＥＲをみても、今の水準が歴史的にイレギュラーな買われ方をしているのは瞭然で否定はできないが、仮にバブルにせよその初動時にショートポジションを構築したところで、すべて跡形もなく押し流されてしまうというのがこの４月相場で証明された。懐疑の中で相場は育つという。「どこかで大きな反動が出る」ことは分かっていても、実はその及び腰（懐疑の念）が驚異的な上昇相場を後押ししている。



中東有事の絡みでナフサが不足し、ＴＯＴＯ<5332.T>がユニットバスの受注を停止したというニュースが週明けの市場関係者の間でも話題となり、住宅やその資材メーカーなどの収益にも影響を及ぼすという連想が働いた。しかし、ＴＯＴＯの株価はひとたび動揺したが、バランスをすぐに立て直した。これが今の相場の懐の深さを象徴している。そして、相場の基礎体力の強さが確認されたところで、投資マネーは“ホルムズの呪縛”が及ばない領域、戦略物資である半導体周辺へのグレートローテーションを開始した。半導体や光デバイスの塊であるＡＩデータセンターが強力なテーマと化しているのは見ての通りである。



燎原の火のごとし、きょうの相場ではＡＩがロボティクスとの融合で社会実装されるフィジカルＡＩが物色テーマとして底流していた。前日に米エヌビディア＜NVDA＞が、世界屈指の半導体設計ソフト会社であるケイデンス・デザイン・システムズ＜CDNS＞とロボット工学向けＡＩ開発で提携することを表明。これが飢えた投資マネーの琴線に触れ、東京市場に降り立つ背景となった。ＡＩは現在進行形で加速的な進歩を遂げており、既に人間とは比べ物にならない演算能力に加え、ハイレベルな推論を武器としている。それでも活躍テリトリーは２次元空間に限定されていたが、エヌビディアのジェンスン・ファンＣＥＯがＡＩ革命における次のモーメントに位置付けているフィジカルＡＩはその概念から飛び出した。ソフトウェア領域にとどまらず、３次元空間でＡＩが自律的に行動する存在へと発展を遂げることで、我々の日常が劇的に変わることは必至だ。



きょうは、人型ロボットで不可欠となる精密減速装置やアクチュエーターを手掛けるハーモニック・ドライブ・システムズが一時４６５円高の４８１５円と気を吐いたほか、業界大御所のファナック<6954.T>も堅調、ナブテスコ<6268.T>も上値を追った。中小型株では菊池製作所<3444.T>がストップ高カイ気配に張り付き、平田機工<6258.T>なども強い動き。仕手性の強いヒーハイスト<6433.T>は１０％超の急騰を演じた。あす以降の相場でマークしておきたい銘柄では、テクノホライゾン<6629.T>が挙げられる。ＦＡ関連を中心とするロボティクス分野に長じ、ＡＩ技術による高速検査機能を搭載したＸ線装置などでも高実績を持つ。ＡＩとロボティクスの融合で大事なのは人間の目となる部分で、同社は持ち前の光学・センシング技術で重要なポジションを占めている。



あすのスケジュールでは、国内で特に目立ったイベントは見当たらないが、３カ月物国庫短期証券の入札が前場取引時間中に行われる。海外では１～３月期のマレーシア実質国内総生産（ＧＤＰ）速報値が発表される。また、この日はロシアを含む旧ソ連諸国で構成された独立国家共同体であるＣＩＳの外相会議がロシアのカリーニングラードで開催される予定。このほか、２月のユーロ圏経常収支、２月のユーロ圏貿易収支などが開示される。（銀）



出所：MINKABU PRESS