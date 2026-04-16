NEC川崎が5/23に「かわさきスポーツチャレンジ」を開催！

15日（水）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のNECレッドロケッツ川崎が、5月23日（土）にカルッツかわさきで「かわさきスポーツチャレンジ」を開催すると発表した。クラブ公式Xが伝えている。

10:30から12:30にかけては、参加費無料のスペシャルバレーボール教室を実施。対象はバレーボール経験者の中学生男女で、定員は先着80名としている。申し込みは専用フォームから受け付けており、期間は4月2日（木）から30日（木）まで。当日はNEC川崎のOGが指導に当たる。

その後、14:00から16:00にかけては、かわさきスポーツパートナーで女子バスケットボールチームの富士通レッドウェーブとコラボした、スポーツ教室を実施。対象は神奈川県川崎市在住、在勤の親子（子どもは小学生2名まで）で、定員は先着30組としている。申し込みは専用フォームから受け付けており、期間は4月2日（木）から30日（木）まで。イベントに参加し、LINEのお友達登録を行った方には特典として、オリジナルステッカーをプレゼントするとのことだ。当日はバレーボールとバスケットボールの体験を実施する。