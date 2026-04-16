綾瀬はるかのものまねなどで知られる、タレントの沙羅が難関資格を取得したことを報告した。

沙羅は１６日までにインスタグラムを更新すると、「このたび英検準１級に合格する事ができました やった〜！！嬉しい〜！！！」と英検準１級に合格したことを報告。アップされた動画では、流ちょうな英語を披露し喜びを爆発させた。

そして「６回落ち続けて７回目でやっとです ２年半かかりました」と長い努力の末に手にした合格だったことを明かし、「特にＲｅａｄｉｎｇとＷｒｉｔｉｎｇが難しかったです。モチベーション維持も難しかったけど、英語が大好きなので諦めないでよかった〜」と続けた。

勉強法については「Ｎｅｔｆｌｉｘドラマを英語字幕で見たり、単語のアプリゲームは移動中にずっとやっていました。約３０００語、新しい単語を覚えました。おかげでドラマや映画の理解度も高めることができました」と明かした。

最後に「世界中の人たちとこれからもたくさん話したいと思います 英会話の番組や海外ロケがありましたら、どこでも飛んで行きます お任せください」と英語を生かせる仕事のオファーを呼びかけていた。

この投稿には元バレーボール全日本女子の狩野舞子さんが「おめでとうございます すごすぎます！！！」、女優の藤田朋子も「すごい！一級 素晴らしい！おめでとう御座います」と祝福のメッセージを寄せた。フォロワーからも「お仕事しながらですから更に凄いことですね」「おめでとう！めっちゃ頑張ったね！」などのコメントが続々と届けられている。