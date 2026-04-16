高橋克典、夫婦で作った“あさごはん弁当”に称賛の声多数
俳優の高橋克典が15日、オフィシャルブログを更新。早朝に夫婦でキッチンに立ち、手作り料理を楽しむ様子や“あさごはん弁当”を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
この日、「おはようごにゃいます」と題してブログを更新した高橋は、「今日、よき日でありますように。。。」と穏やかなメッセージを添えながら、窓辺に座って振り向く愛猫・ミルリィちゃんとラヴィちゃんの可愛らしいシンクロショットを公開。
続けて「少し早く起きて。」と題したブログを更新。「今朝は少し早く起きて台所へ」と切り出し、自ら朝食作りに取り組んだことを報告。フライパンでご飯と卵を炒める様子や完成した炒飯が美しく盛り付けられた一皿など家庭的な一面とともに「こないだの野菜炒めで気をよくしたので」とコメント。
「あぁ、ご飯入れるタイミング遅かった」「ご飯と卵を炒めて、李錦記 シャンタンでシンプルに味を整える。レシピ通りなんだけどバタバタでお恥ずかしい」と調理工程などを説明しつつ、「見た目は思った以上に、いい仕上がり」と満足げな様子。「ちょっと濃かったかなぁ、、、」と味についても率直に振り返った。
また、「お弁当箱に詰めて、ひとまず一安心」と自身が作った炒飯、妻が作ったという一口焼き餃子と山芋、小松菜、椎茸、花びらタケの李錦記オイスターソース炒めを敷き詰めた“あさごはん弁当”も披露。夫婦での穏やかな朝のひとときに「朝のこういう時間もいいもんですね」とつづり、ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「ポストカードみたい」「かわいい」「姉弟同じポーズで，特等席」「平和なニャンズに，癒されます」「とてもエレガント」「２人揃ってシンクロ可愛い」や「おいしそう」「幸せを詰め込んだようなお弁当」「奥様と二人でされるなんて，素敵なご夫婦」「めっちゃ美味しそう」「２人で作ったお弁当美味しさ倍増」「なんて微笑ましい」「幸せのお裾分けを頂きました」「ああ！！なんて！！素敵な旦那様」「お料理、頑張っている、克典さんも素敵」「マジうまそーやんな」「最高」などの声が寄せられている。
高橋は、中華調味料ブランド『李錦記』（リキンキ）を販売しているエスビー食品が李錦記オイスターソースの魅力を伝えるための『李錦記オイスターソース党』党首に就任。“党首”、“伝統派”、“革新派”の１人３役を務めたWEB CMなどが配信されている。
この日、「おはようごにゃいます」と題してブログを更新した高橋は、「今日、よき日でありますように。。。」と穏やかなメッセージを添えながら、窓辺に座って振り向く愛猫・ミルリィちゃんとラヴィちゃんの可愛らしいシンクロショットを公開。
「あぁ、ご飯入れるタイミング遅かった」「ご飯と卵を炒めて、李錦記 シャンタンでシンプルに味を整える。レシピ通りなんだけどバタバタでお恥ずかしい」と調理工程などを説明しつつ、「見た目は思った以上に、いい仕上がり」と満足げな様子。「ちょっと濃かったかなぁ、、、」と味についても率直に振り返った。
また、「お弁当箱に詰めて、ひとまず一安心」と自身が作った炒飯、妻が作ったという一口焼き餃子と山芋、小松菜、椎茸、花びらタケの李錦記オイスターソース炒めを敷き詰めた“あさごはん弁当”も披露。夫婦での穏やかな朝のひとときに「朝のこういう時間もいいもんですね」とつづり、ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「ポストカードみたい」「かわいい」「姉弟同じポーズで，特等席」「平和なニャンズに，癒されます」「とてもエレガント」「２人揃ってシンクロ可愛い」や「おいしそう」「幸せを詰め込んだようなお弁当」「奥様と二人でされるなんて，素敵なご夫婦」「めっちゃ美味しそう」「２人で作ったお弁当美味しさ倍増」「なんて微笑ましい」「幸せのお裾分けを頂きました」「ああ！！なんて！！素敵な旦那様」「お料理、頑張っている、克典さんも素敵」「マジうまそーやんな」「最高」などの声が寄せられている。
高橋は、中華調味料ブランド『李錦記』（リキンキ）を販売しているエスビー食品が李錦記オイスターソースの魅力を伝えるための『李錦記オイスターソース党』党首に就任。“党首”、“伝統派”、“革新派”の１人３役を務めたWEB CMなどが配信されている。