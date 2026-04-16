【突っ張り式スリム本棚】 4月15日 発売

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タンスのゲンは、省スペースでも設置できるスリム設計ながらも、収納力抜群の「突っ張り式スリム本棚」を4月15日に発売した。価格は13,999円より。タンスのゲン本店とタンスのゲン楽天市場店、タンスのゲンヤフーショッピング店で取り扱う。

□「タンスのゲン」本店

□「タンスのゲン」楽天市場店

□「タンスのゲン」Yahoo!ショッピング店

省スペースにも置ける奥行20cmの超スリム設計

左から順に横幅60cm、80cm、100cm

賃貸でも安心の「突っ張り式」と「落下防止バー」を搭載

本商品は天井に固定して使用する「突っ張り式」の本棚。高さのある設計ながらも安定性と収納性を両立している。穴開け不要で壁や天井に傷がつくことがないため、賃貸住まいでも安心して設置できる。

さらに可動棚の前後には収納物の飛び出しを防ぐ落下防止バーを取り付けることができる。バーを上に上げることで取り出しも簡単。バーの高さは替えることができるので、収納するものに合わせて調整できる。

床と天井をしっかり固定できる「突っ張り式」

収納物の飛び出しを防ぐ落下防止バー付き

71段階のピッチで、置きたいものに合わせた微調整が可能

奥行は20cmとスリムな設計ながらも、 収納部分の高さは210～260cmで、空間を上まで有効活用して多くの本を収納することができる。横幅は60cm、80cm、100cmの3サイズ展開。棚は9つあり、すべての棚は2cmのピッチで動かせるようになっており、71段階と細かい高さ調整が可能。

収納物に合わせて細かく調整できる可動棚

最下段の棚を調整することでお掃除ロボットも通れる高さに

棚には補強版が付けられており、耐荷重は20kgと頑丈な作りになっている。文庫本やコミックは224冊、CDなら448枚、DVDは196枚が収納できる（幅60cmサイズの場合）。

サイズごとの最大収納数の目安

「ウォールナット」、「オーク」、「ホワイト」の3色展開

カラーは部屋を引き締める「ウォールナット」、温かみのある「オーク」、場所を選ばない「ホワイト」の3色展開。2台を並べて、間を棚板で連結することができるので、夢の壁一面収納も作ることができる。

部屋を引き締める「ウォールナット」

温かみのある「オーク」

他のインテリアと合わせやすい「ホワイト」

商品の仕様 サイズ 幅60×奥行20×高さ210-260cm／幅80×奥行20×高さ210-260cm／幅100×奥行20×高さ210-260cm 重量 【幅60cm】約22kg／【幅80cm】約27kg／【幅100cm】約33kg 耐荷重 棚板各段：約20kg 素材 棚板：強化紙化粧繊維板／フレーム：スチール（粉体塗装）