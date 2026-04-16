地方公務員の友人は先日“レクサス”を購入したそうです！ 「公務員は給料が高いわけではない」と聞きますが、実際の平均年収はどれくらいなのでしょうか？

地方公務員の平均年収はどれくらい？

「公務員の給料はそれほど高くない」というイメージを持つ方もいるかもしれませんが、実際の統計データを見ると、安定した給与水準であることが分かります。総務省が発表した「令和6年4月1日地方公務員給与実態調査結果」によると、地方公務員（一般行政職）の平均給料月額は31万7951円です。

しかし、これはあくまで基本となる給与であり、ここにさまざまな諸手当が加算されます。例えば、勤務地によって支給される「地域手当」や、住居費を補助する「住居手当」、扶養家族がいる場合の「扶養手当」などです。同調査によれば、これら諸手当を含めた給与月額合計は平均40万2761円となります。

さらに、公務員にとって大きな収入源となるのが、年2回の期末・勤勉手当（ボーナス）です。同調査によると、平均で161万4265円支給されています。上記の給与月額合計と合わせると、平均的な年収は644万7397円となる計算です。



公務員の給与は一律ではない！ 職種で異なる給与額

地方公務員の給与をより詳しく見ていくと、職種によって水準に差があることが分かります。前述の総務省の調査によると、「一般行政職」と「技能労務職」の場合は、次のとおりです。



（1）一般行政職

給料月額：31万7951円

諸手当月額計：8万4810円

（2）技能労務職

給料月額：30万8195円

諸手当月額計：6万2096円

今回のケースで友人が「レクサス」を購入できた背景には、比較的給与水準の高い自治体や職種で勤務している可能性が考えられます。

また、公務員は「初任給は民間企業と大きな差はないものの、年齢や勤続年数に応じた定期昇給があるため、昇給の見通しが立てやすい」という特徴があるとされています。将来の年収推移が比較的予測しやすいため、高額な買い物に対しても長期的な支払い計画を立てやすい点が、公務員ならではの強みともいえるでしょう。



「レクサス」購入は現実的？ 年収に対する自動車ローンの目安

では、地方公務員が車両価格500万円から1000万円を超えることもある「レクサス」を購入することは現実的なのでしょうか。一般に、自動車ローンの目安としては「借入額が年収の4～5割程度以内」といった考え方が示されることがあります。

例えば、価格550万円のモデルを想定した場合、単純計算では年収1100万円から1350万円程度がひとつの目安となりますが、実際には頭金の有無や返済期間などによって負担感は大きく変わります。

そのうえで、公務員については、民間企業の会社員と比較して勤務の安定性が評価されやすく、金融機関における信用力の面で一定の強みがあるとされています。このため、自動車ローンの審査において有利に働く場合もありますが、最終的な判断は年収だけでなく、信用情報や既存の借入状況などを含めて総合的に行われる点には留意が必要です。



まとめ

地方公務員の給与は、決して「世間離れした高給」というわけではありませんが、平均給与月額が40万円を超える場合もあり、日本の平均年収と比べて高い水準にあるケースも見られます。

何より、景気の変動の影響を受けにくく、ボーナスや定期的な昇給が見込めるという安定性が、結果として「レクサス」のような高級車を購入する際の心理的なハードルを下げている可能性があります。

友人が「レクサス」を購入できた背景には、単に給与水準だけでなく、公務員としての信用力を生かして比較的有利な条件でローンを利用している可能性や、将来的なリセールバリューを踏まえた選択を行っていることなどが考えられます。



出典

総務省 令和6年地方公務員給与の実態 令和6年4月1日地方公務員給与実態調査結果 第2 統計表I 一般職関係 第4表～第9表の4 第5表 職種別職員の平均給与額（253ページ）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー