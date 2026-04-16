【国際親善試合】アメリカ代表 0−1 日本女子代表（日本時間4月15日／ルーメン・フィールド）

【映像】長谷川唯の「天才キラーパス」（実際の様子）

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のMF長谷川唯が、わずかな出場時間の中でも“別格”の存在感を示した。利き足とは逆の左足から放たれた天才的なスルーパスに、ファンも驚きの声を上げている。

パリ五輪金メダルの現世界王者との3連戦でアメリカ遠征中のなでしこジャパン。4月12日の第1戦は1−2で敗れたものの、4月15日の第2戦はスタメン9人を変更しながら、27分にFW浜野まいかがスーパーゴールを決めて1−0で勝利を飾った。

第1戦目で後半アディショナルタイムまで出場していた長谷川は、疲労も考慮されてこの日はベンチスタート。日本が守備固めに入っていた79分から途中出場し、ダブルボランチの一角に入った。

すると87分、さすがのクオリティーを披露する。日本がアメリカの猛攻に耐える中、自陣でFW植木理子がプレスバックからボール奪取。倒れながら植木が出したパスを受けた長谷川は、相手が寄せてくる前にダイレクトで、しかも利き足とは逆の左足で前線へスルーパスを送り出した。

「長谷ちゃんのパスはやっぱり目が覚めるよね」

グラウンダーの鋭いパスは相手DF2人の間を綺麗に抜け、縦に走ったFW松窪真心の足下へピタリと届く。松窪は周囲のフォローが少なかったため無理に仕掛けずボールキープに入り、相手のファウルを誘って日本のマイボールにした。苦しい時間帯に陣地を回復し、時計の針を進める完璧なプレーだった。

たった一本のパスで局面を打開した長谷川に対しては、ファンが大興奮のリアクション。ABEMAのコメント欄やSNS上は、「長谷川唯のパスが凄い。逆足でこの精度」「長谷川のキラーパスえぐい」「長谷川すごすぎ」「さすがのパスだったな」「唯ちゃんさすが」「天才キラーパス」「長谷川うまっｗ」「今のパスやばいな」「長谷ちゃんのパスはやっぱり目が覚めるよね」「長谷川唯はレベチ」と称賛の嵐に。さらに「鎌田大地かよ」「鎌田がやりそうなパス」と、男子日本代表の司令塔に喩える声も上がった。

1勝1敗で迎える日本とアメリカの第3戦（4月18日10時キックオフ）は、長谷川のスタメン復帰が有力。ワールドクラスの司令塔が、なでしこジャパンを連勝へと導くことに期待したい。

（ABEMA／なでしこジャパン）

