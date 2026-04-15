元テレビ東京で米ニューヨーク在住のフリーアナウンサー・大橋未歩（47）が15日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演。夫から“ありがとう”を引き出すテクニックを明かした。

この日は「手間抜き家事を極めた女」が大集合。家事について「気づいた人がやればいいと思ってて、家事の分担は決めていない」と夫と特に分担していないことを明かした。

そして、「私が（家事を）やった時には“ありがとうのカツアゲ”をだけはしてますね」と衝撃告白。スタジオが騒然とする中、「無駄に家事の途中経過を報告して、床拭いたよーとか、お皿洗っといたよーとか、無駄に言うと“ありがとう”って言ってくれるじゃないですか」と夫から「ありがとう」と言ってもらうために家事アピールしていることを明かした。

「ありがとうはタダじゃないですか。言っておけばいいと思うんですよ、皆さん。“ありがとう”と言われるだけで気分が軽やかになるから」と力説した。

また、枕カバーをどれくらいの頻度で洗濯するかの話題になると、「（洗濯は）全くやらない」と告白。現在住んでいる米国の自宅に洗濯機がなく、コインランドリーに通っていることを明かした。米国ではそういう家庭が多いことにも触れつつ、「（洗濯は）週に2回くらいになっちゃう」と洗濯の頻度も打ち明けた。