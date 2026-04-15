ピカチュウ東京ばな奈のトートバッグセット再販♡限定スイーツも楽しめる

可愛さも満足感もどちらも欲しい方に♡ピカチュウ東京ばな奈の人気「トートバッグセット」が待望の再販決定しました。5周年を記念した特別セットは、キュートなバッグに加え人気のお菓子も楽しめる豪華仕様。自分用にもギフトにもぴったりな、話題のアイテムをチェックしてみてください♪

大人気セットが再登場♡

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

「ピカチュウ東京ばな奈 トートバッグセット」は3,980円（税込）。

セット内容は、ピカチュウ東京ばな奈8個入、はみ出しチョコのクッキーサンド12枚入、オリジナルトートバッグの3点。

販売期間は2026年4月24日（金）～5月10日（日）ごろ。※人気商品のため早期完売の可能性がございます。

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可愛すぎるトートバッグ♡

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

バッグは「ピカチュウ東京ばな奈」のパッケージをイメージしたデザイン。

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

内側は黄色ベースにモンスターボール柄をあしらい、細部までこだわり満載です。大容量で持ち手も長く、お買い物やお出かけにも使いやすい実用性も魅力です。

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

「ピカチュウ東京ばな奈」はふわふわスポンジにバナナカスタードクリーム入り。

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

「はみ出しチョコのクッキーサンド」はバナナヨーグルト味とキャラメルマキアート味の2種。サクサク食感とチョコの濃厚さが楽しめます。

※お菓子の絵柄はランダムです。

可愛さと美味しさを一緒に

ピカチュウ東京ばな奈のトートバッグセットは、見た目の可愛さと味の満足感を同時に楽しめる特別なアイテム♡数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

自分へのご褒美や大切な人へのギフトに、ぜひ取り入れてみてください♪