ピカチュウ東京ばな奈のトートバッグセット再販♡限定スイーツも楽しめる
可愛さも満足感もどちらも欲しい方に♡ピカチュウ東京ばな奈の人気「トートバッグセット」が待望の再販決定しました。5周年を記念した特別セットは、キュートなバッグに加え人気のお菓子も楽しめる豪華仕様。自分用にもギフトにもぴったりな、話題のアイテムをチェックしてみてください♪
大人気セットが再登場♡
©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
「ピカチュウ東京ばな奈 トートバッグセット」は3,980円（税込）。
セット内容は、ピカチュウ東京ばな奈8個入、はみ出しチョコのクッキーサンド12枚入、オリジナルトートバッグの3点。
販売期間は2026年4月24日（金）～5月10日（日）ごろ。※人気商品のため早期完売の可能性がございます。
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可愛すぎるトートバッグ♡
©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
バッグは「ピカチュウ東京ばな奈」のパッケージをイメージしたデザイン。
©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
内側は黄色ベースにモンスターボール柄をあしらい、細部までこだわり満載です。大容量で持ち手も長く、お買い物やお出かけにも使いやすい実用性も魅力です。
お菓子も大満足♡
©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
「ピカチュウ東京ばな奈」はふわふわスポンジにバナナカスタードクリーム入り。
©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
「はみ出しチョコのクッキーサンド」はバナナヨーグルト味とキャラメルマキアート味の2種。サクサク食感とチョコの濃厚さが楽しめます。
可愛さと美味しさを一緒に
ピカチュウ東京ばな奈のトートバッグセットは、見た目の可愛さと味の満足感を同時に楽しめる特別なアイテム♡数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。
自分へのご褒美や大切な人へのギフトに、ぜひ取り入れてみてください♪