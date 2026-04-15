【キャバ嬢のお気に入り出前メニュー】美女が週2〜3回頼む麻辣湯＆トッピング、二日酔いにぴったりスープ、お手頃カレーなど
【モデルプレス＝2026/04/15】ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者のきほ、くるみ、ちか、みりん、雅、れあにインタビューを実施し、それぞれのお気に入り出前メニューについて聞いた。
【写真】麻辣湯を週2〜3回食べる美女
＜お気に入り出前メニュー：フォーティントーキョー＞
「フォーティントーキョー」のフォーが大好きで、月に2〜3回ほど頼みます。パクチー大盛りがこだわり！
＜お気に入り出前メニュー：CoCo壱番屋＞
「CoCo壱番屋」をよく食べています！甘口ポークソースの「エビにこみカレー」にほうれん草トッピングが好きです。
＜お気に入り出前メニュー：Soup Stock Tokyo＞
「Soup Stock Tokyo」を週3回くらい頼みます。二日酔いの時にはむくみが取れるので「北海道産かぼちゃのスープ」を選んだり、最近は季節限定の「温野菜とチーズのブラウンシチュー」も食べたりしています。
＜お気に入り出前メニュー：龍華楼＞
「龍華楼」の「細切り干し豆腐の和え物」が美味しいです！
＜お気に入り出前メニュー：七宝麻辣湯＞
「七宝麻辣湯」を週に2〜3回くらい頼みます。お気に入りのトッピングはヤングコーンです！
＜お気に入り出前メニュー：Aubrey House＞
「Aubrey House」を去年の春から秋くらいまで毎日頼んでいました！
（modelpress編集部）
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【写真】麻辣湯を週2〜3回食べる美女
◆きほ
＜お気に入り出前メニュー：フォーティントーキョー＞
「フォーティントーキョー」のフォーが大好きで、月に2〜3回ほど頼みます。パクチー大盛りがこだわり！
◆くるみ
＜お気に入り出前メニュー：CoCo壱番屋＞
「CoCo壱番屋」をよく食べています！甘口ポークソースの「エビにこみカレー」にほうれん草トッピングが好きです。
◆ちか
＜お気に入り出前メニュー：Soup Stock Tokyo＞
「Soup Stock Tokyo」を週3回くらい頼みます。二日酔いの時にはむくみが取れるので「北海道産かぼちゃのスープ」を選んだり、最近は季節限定の「温野菜とチーズのブラウンシチュー」も食べたりしています。
◆みりん
＜お気に入り出前メニュー：龍華楼＞
「龍華楼」の「細切り干し豆腐の和え物」が美味しいです！
◆雅
＜お気に入り出前メニュー：七宝麻辣湯＞
「七宝麻辣湯」を週に2〜3回くらい頼みます。お気に入りのトッピングはヤングコーンです！
◆れあ
＜お気に入り出前メニュー：Aubrey House＞
「Aubrey House」を去年の春から秋くらいまで毎日頼んでいました！
（modelpress編集部）
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