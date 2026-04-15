沖縄県名護市辺野古沖で研修旅行中の同志社国際高校（京都府京田辺市）の生徒らを乗せた小型船２隻が転覆し、女子生徒と船長が死亡した事故で、亡くなった女子生徒の父親が投稿サイト「ｎｏｔｅ（ノート）」で情報発信を始めた。

亡くなった娘への思いをつづり、学校の対応の問題点を指摘している。（京都総局 清水美穂）

事故は１か月前の３月１６日午前１０時１０分頃に発生した。２隻のうち、「不屈」が転覆した後、助けに向かった「平和丸」も転覆。生徒１８人を含む計２１人が海に投げ出され、不屈の男性船長（７１）、平和丸に乗っていた同校２年、武石知華（ともか）さん（１７）が死亡し、生徒ら１４人が負傷した。

ｎｏｔｅのタイトルは「辺野古ボート転覆事故遺族メモ」。３月２８日以降、８回、文章を発信している。

読売新聞は、投稿者とのメールのやりとりや、学校などへの取材を通じ、投稿者が知華さんの父親であることを確認した。

父親はｎｏｔｅで、「知華のことを正しく伝える」「誤情報や、誹謗（ひぼう）中傷の訂正」「事実解明につながる情報を広く収集する」などと目的を説明した。

知華さんは３歳から１１歳までジャカルタのインターナショナルスクールに通い、インドネシア語や英語に堪能だった。２０２１年、同志社国際中学校に入学。「多文化、多様性を絵に描いたような学校」での生活を楽しみ、米国の大学進学を夢見ていた。

「初めて会った取引先の人にも自慢をしてしまうくらい、明るく、優しく、聡明（そうめい）な子」だったとし、＜どうしてこうなってしまったのか＞と父親としての悲痛な思いを吐露した。

学校の対応について、事前に詳細なコースの説明がないなど保護者への情報が不足していたと指摘。知華さんは、沖縄美（ちゅ）ら海水族館に行く前にボートでサンゴ礁を見るという認識だったとし、＜彼女にとっては、ただそれだけの純粋な選択でした＞と記した。

教員が乗船していなかったことについて＜現地での引率放棄をよしとしたその感覚には言葉を失う＞とした上で、＜もし、私が『辺野古・ボート』という単語にもっと敏感に反応できていたとしたら＞と、悔やみきれない気持ちをつづった。

事故を巡っては、第１１管区海上保安本部（那覇市）が業務上過失致死傷容疑などで捜査している。