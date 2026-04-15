秋元康氏が総合プロデュースする11人組アイドルグループWHITE SCORPIONが15日、東京・ららぽーと豊洲で、8thデジタルシングル「7秒のレジスタンス」リリースイベントを開催した。

昨年10月リリースの2ndミニアルバム以来、約半年ぶりの楽曲リリース。この日は雨も降る中、新曲「7秒のレジスタンス」「アイ マイ ライフ」を披露し、さらに「その世界線を生きている」を力強いダンスで初披露。合計6曲を集まったファンへ届けた。

初披露の同曲について聞かれるとMOMO（20）は「皆さん日々悩んでますよね？」と会場に問いかけ、「そういう時に、『どっちでもいっか！』ってなれる、ホワスピには今までにない楽曲です。肩の荷を下ろしたい時、悩んでいる時に聞いてほしいなと思います」と優しい笑顔でメッセージを送った。

ステージでは、5月30日に池袋西口公園野外劇場でのリリースイベントで来場者3000人を目指すという新たな目標も発表された。

昨年、ららぽーと豊洲でのリリースイベントで1000人の動員を目指し、1回目は及ばず涙。2回目の挑戦で達成し、弾みを付けた。再び、今度はより大きな会場で、より大きな数字を追いかけることになる。HANNA（17）は「とても大きな数字で、簡単なことではないと思います」とし、「大きな目標に、皆さんと挑戦していきたい。スコピスト（ファンの総称）の皆さんと一緒にWHITE SCORPIONを盛り上げて、3000人という決して簡単ではない数字に、どうかお力を貸していただけたらと思います」と真剣な表情で呼びかけた。

グループは9月11日にKT Zepp Yokohamaでの5thワンマンライブも控え、挑戦を続けていく。