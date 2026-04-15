16日は気温が急降下するところも、寒暖差に注意を【これからの天気(4月15日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
15日(水)とは一転して、16日(木)は空気がヒンヤリしそうです。
◆警報・注意報
現在、下越と中越に乾燥注意報、山沿いに融雪・ナダレ注意報の出ているところがあります。
◆4月16日(木)の天気
・上越地方
午前中は雲が広がるところがありますが、午後はよく晴れるでしょう。
ただ、最高気温は14℃前後までしか上がらず風が冷たく感じられそうです。
・中越地方
沿岸部はおおむね晴れますが、山沿いは午前中は雲が多くにわか雨のところがありそうです。
最高気温は14度前後で、湯沢町では今日より9℃下がるでしょう。
・長岡市と三条市周辺
各地で日差しが届くでしょう。
ただ、予想最高気温は15～16℃と今日より大幅に低くなりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
明け方までは、所々で雨が降るでしょう。
ただ、昼ごろには各地とも天気が回復する見込みです。
最高気温は16℃前後で、平年並みかやや低くなるでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
広い範囲で晴れますが、山沿いでは昼ごろまで急な雨に注意が必要です。
最高気温は15℃前後で、今日より10℃くらい低くなるところがあるでしょう。
◆風と波
佐渡では、はじめ風がやや強いでしょう。
波の高さは、上越と下越で最大1.5m、佐渡ではじめ2mの予想です。
◆週間予報
17日(金)は、晴れる時間が長くなるでしょう。
18日(土)は雲の多い天気ですが、日中の気温は20℃くらいまで上がる見込みです。
19日(日)は安定した空模様で、お出かけ日和になるでしょう。
16日(木)は気温が急降下するところがありそうです。寒暖差で体調をくずさないようにお気をつけください。
15日(水)とは一転して、16日(木)は空気がヒンヤリしそうです。
◆警報・注意報
現在、下越と中越に乾燥注意報、山沿いに融雪・ナダレ注意報の出ているところがあります。
◆4月16日(木)の天気
・上越地方
午前中は雲が広がるところがありますが、午後はよく晴れるでしょう。
ただ、最高気温は14℃前後までしか上がらず風が冷たく感じられそうです。
・中越地方
沿岸部はおおむね晴れますが、山沿いは午前中は雲が多くにわか雨のところがありそうです。
最高気温は14度前後で、湯沢町では今日より9℃下がるでしょう。
・長岡市と三条市周辺
各地で日差しが届くでしょう。
ただ、予想最高気温は15～16℃と今日より大幅に低くなりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
明け方までは、所々で雨が降るでしょう。
ただ、昼ごろには各地とも天気が回復する見込みです。
最高気温は16℃前後で、平年並みかやや低くなるでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
広い範囲で晴れますが、山沿いでは昼ごろまで急な雨に注意が必要です。
最高気温は15℃前後で、今日より10℃くらい低くなるところがあるでしょう。
◆風と波
佐渡では、はじめ風がやや強いでしょう。
波の高さは、上越と下越で最大1.5m、佐渡ではじめ2mの予想です。
◆週間予報
17日(金)は、晴れる時間が長くなるでしょう。
18日(土)は雲の多い天気ですが、日中の気温は20℃くらいまで上がる見込みです。
19日(日)は安定した空模様で、お出かけ日和になるでしょう。
16日(木)は気温が急降下するところがありそうです。寒暖差で体調をくずさないようにお気をつけください。