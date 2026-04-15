これからの気象情報です。

15日(水)とは一転して、16日(木)は空気がヒンヤリしそうです。



◆警報・注意報

現在、下越と中越に乾燥注意報、山沿いに融雪・ナダレ注意報の出ているところがあります。



◆4月16日(木)の天気

・上越地方

午前中は雲が広がるところがありますが、午後はよく晴れるでしょう。

ただ、最高気温は14℃前後までしか上がらず風が冷たく感じられそうです。



・中越地方

沿岸部はおおむね晴れますが、山沿いは午前中は雲が多くにわか雨のところがありそうです。

最高気温は14度前後で、湯沢町では今日より9℃下がるでしょう。



・長岡市と三条市周辺

各地で日差しが届くでしょう。

ただ、予想最高気温は15～16℃と今日より大幅に低くなりそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

明け方までは、所々で雨が降るでしょう。

ただ、昼ごろには各地とも天気が回復する見込みです。

最高気温は16℃前後で、平年並みかやや低くなるでしょう。



・下越：村上市から聖籠町

広い範囲で晴れますが、山沿いでは昼ごろまで急な雨に注意が必要です。

最高気温は15℃前後で、今日より10℃くらい低くなるところがあるでしょう。



◆風と波

佐渡では、はじめ風がやや強いでしょう。

波の高さは、上越と下越で最大1.5m、佐渡ではじめ2mの予想です。



◆週間予報

17日(金)は、晴れる時間が長くなるでしょう。

18日(土)は雲の多い天気ですが、日中の気温は20℃くらいまで上がる見込みです。

19日(日)は安定した空模様で、お出かけ日和になるでしょう。



16日(木)は気温が急降下するところがありそうです。寒暖差で体調をくずさないようにお気をつけください。