紗栄子、お気に入りのチョコレートを紹介「大好きすぎて」「1日幸せになる」

紗栄子さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【試して】プロに聞いたコーヒーのお供が天才すぎる！』という動画を投稿。さまざまなコーヒーのお供を試す動画の中から、今回は紗栄子さんが定番のお供にしているというチョコレートをピックアップ。

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紗栄子さんが「私、ほら、那須地方に住んでるじゃない？で、那須、もうすごい美味しいコーヒー屋さんとかチョコレート屋さんとかがいっぱいあります」とコメントし、取り出した商品がこちら。

■ストロベリー・フィユティーヌ

Kotje Le Chocolat コッチェ・ル・ショコラ / Strawberry Feuilletine ストロベリー・フィユティーヌ 税込1,450円（公式サイトより）

栃木県産のドライ苺とサクサクとしたクレープ生地を混ぜ込んだ、甘酸っぱいクランチタブレットチョコレート。

フルーティな風味のベトナム・ダクラク産カカオ豆と、優しい甘みがある国産きび砂糖で作られた、同店のカカオ分58％チョコレート『Dak Lak 58％ / ダクラク 58％』がベース。

紗栄子さんは「コッチェ・ル・ショコラさんっていう那須高原の方にあるチョコレート屋さんなんだけど」「ストロベリーのチョコレート。これが私大好きすぎて」「あとカカオニブ」と『Cacao Nibs Crunch / カカオニブ・クランチ』という商品もお気に入りだと話していました。

栃木県那須塩原市にある店舗の他に、オンラインショップがあります。

■食べれば幸せな1日になると絶賛

実食した紗栄子さんは「好き」「今日1日幸せになると思う」とうっとり。スタッフさんたちも「めっちゃ美味しい」と絶賛していました。

その上で、紗栄子さんは「チョコレートは、ここと、チョコレートショップさん。この2トップかな、私は」とお気に入りのチョコレート店だと話していました。

■動画もチェック

動画では他にもコーヒーに合う食品が紹介されています。こちらもぜひチェックしてみてくださいね。