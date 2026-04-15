楽天モバイルは、Nothing製のAndroidスマートフォン「Nothing Phone (4a) Pro」を4月22日に発売する。価格は7万8900円。国内の通信キャリアでは同社のみの取り扱いとなる。予約受付は始まっている。

他社からの乗り換え（MNP）で「Rakuten最強プラン」などを初めて申し込むと、最大1万6000ポイントが還元され、実質6万2900円で購入できる。

Nothing Phone (4a) Proは、航空機グレードのアルミニウムをユニボディに採用したスマートフォン。背面には、通知などを光と音で知らせるNothing独自の「Glyphインターフェース」を備える。

アウトカメラは、5000万画素のソニー製センサーを備えるメインカメラ（光学手ブレ補正対応）や800万画素カメラ、5000万画素カメラからなる3眼カメラシステムで最大140倍のウルトラズームまでの撮影に対応する。

チップセットはクアルコムの「Snapdragon 7 Gen 4」で、12GBのメモリーと256GBのストレージを備える。ディスプレイは約6.83インチのFlexible AMOLED。カラーバリエーションはシルバー、ブラック、ピンクの3色展開で、5080mAhのバッテリーを搭載する。IPX5の防滴およびIP6Xの防塵性能を備えるほか、おサイフケータイ（FeliCa）と顔・指紋による生体認証もサポートする。