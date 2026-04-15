ジャパン・スタッドブック・インターナショナルは４月１５日、２０２６年に産駒がデビューする新種牡馬は３４頭で、血統登録馬の頭数は１０７８頭であることを発表した。血統登録頭数が最も多いのはエフフォーリアの１２５頭で、次いでチュウワウィザードの１２０頭。

今週、開幕するホッカイドウ競馬ではＪＲＡ認定競走のスーパーフレッシュチャレンジ競走（新馬戦）に新種牡馬のストラクター産駒、サリオス産駒が出走予定となっている。

以下は新種牡馬名、血統登録頭数。

アールスター ２

アルクトス ３２

インティ ４１

ウィルテイクチャージ ８９

エフフォーリア １２５

オジュウチョウサン ４

オメガパフューム ７９

カデナ ４

カラヴァッジオ ４５

キングオブコージ ７

グローリーヴェイズ ２９

ケイティブレイブ ２０

サリオス １０９

サンライズノヴァ １４

ジャンダルム ５５

スイーズドリームス １

スーパーステション １

ステルヴィオ ６０

ストラクター １８

チュウワウィザード １２０

ノボバカラ ４

ハイパーホーネット １

ハイランドリール ２８

パクスアメリカーナ １

ヒガシウィルウィン １２

ヒロシゲゴールド １

ホットロッドチャーリー ８２

マカヒキ ６１

マスターフェンサー １４

ムーンヴィグラス ５

モジアナフレイバー ４

モンブランテソーロ ３

リッキーボーイ ２

ワイドファラオ ５