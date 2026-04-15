今年デビューの新種牡馬は３４頭 最多登録はエフフォーリアの１２５頭 チュウワウィザードは１２０頭
ジャパン・スタッドブック・インターナショナルは４月１５日、２０２６年に産駒がデビューする新種牡馬は３４頭で、血統登録馬の頭数は１０７８頭であることを発表した。血統登録頭数が最も多いのはエフフォーリアの１２５頭で、次いでチュウワウィザードの１２０頭。
今週、開幕するホッカイドウ競馬ではＪＲＡ認定競走のスーパーフレッシュチャレンジ競走（新馬戦）に新種牡馬のストラクター産駒、サリオス産駒が出走予定となっている。
以下は新種牡馬名、血統登録頭数。
アールスター ２
アルクトス ３２
インティ ４１
ウィルテイクチャージ ８９
エフフォーリア １２５
オジュウチョウサン ４
オメガパフューム ７９
カデナ ４
カラヴァッジオ ４５
キングオブコージ ７
グローリーヴェイズ ２９
ケイティブレイブ ２０
サリオス １０９
サンライズノヴァ １４
ジャンダルム ５５
スイーズドリームス １
スーパーステション １
ステルヴィオ ６０
ストラクター １８
チュウワウィザード １２０
ノボバカラ ４
ハイパーホーネット １
ハイランドリール ２８
パクスアメリカーナ １
ヒガシウィルウィン １２
ヒロシゲゴールド １
ホットロッドチャーリー ８２
マカヒキ ６１
マスターフェンサー １４
ムーンヴィグラス ５
モジアナフレイバー ４
モンブランテソーロ ３
リッキーボーイ ２
ワイドファラオ ５