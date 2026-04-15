エフフォーリア

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　ジャパン・スタッドブック・インターナショナルは４月１５日、２０２６年に産駒がデビューする新種牡馬は３４頭で、血統登録馬の頭数は１０７８頭であることを発表した。血統登録頭数が最も多いのはエフフォーリアの１２５頭で、次いでチュウワウィザードの１２０頭。

　今週、開幕するホッカイドウ競馬ではＪＲＡ認定競走のスーパーフレッシュチャレンジ競走（新馬戦）に新種牡馬のストラクター産駒、サリオス産駒が出走予定となっている。

　以下は新種牡馬名、血統登録頭数。

　アールスター　　　　　　　２

　アルクトス　　　　　　　３２

　インティ　　　　　　　　４１

　ウィルテイクチャージ　　８９

　エフフォーリア　　　　１２５

　オジュウチョウサン　　　　４

　オメガパフューム　　　　７９

　カデナ　　　　　　　　　　４

　カラヴァッジオ　　　　　４５

　キングオブコージ　　　　　７

　グローリーヴェイズ　　　２９

　ケイティブレイブ　　　　２０

　サリオス　　　　　　　１０９

　サンライズノヴァ　　　　１４

　ジャンダルム　　　　　　５５

　スイーズドリームス　　　　１

　スーパーステション　　　　１

　ステルヴィオ　　　　　　６０

　ストラクター　　　　　　１８

　チュウワウィザード　　１２０

　ノボバカラ　　　　　　　　４

　ハイパーホーネット　　　　１

　ハイランドリール　　　　２８

　パクスアメリカーナ　　　　１

　ヒガシウィルウィン　　　１２

　ヒロシゲゴールド　　　　　１

　ホットロッドチャーリー　８２

　マカヒキ　　　　　　　　６１

　マスターフェンサー　　　１４

　ムーンヴィグラス　　　　　５

　モジアナフレイバー　　　　４

　モンブランテソーロ　　　　３

　リッキーボーイ　　　　　　２

　ワイドファラオ　　　　　　５