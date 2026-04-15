3月23日から行方不明となっていた、京都府南丹市立園部小学校に通う安達結希くん（11）。4月13日には同市内の山林で、遺体が発見された。

【現場写真を見る】捜査員が調べている安達さんの自宅、出てきた捜査員が手にする「私物が入った半透明のポリ袋」

父親が警察に証言した内容などによると、父親が3月23日の午前8時ごろに車で学校に送り届けた後、結希くんは行方不明になっていた。この事件で京都府警は4月15日朝、死体遺棄容疑で結希くんの自宅への家宅捜索に踏み切った。

午前7時30分ごろから始まった捜索では複数の捜査員が出入りし、現場からは衣類のようなものが入った大きな半透明のポリ袋を運び出す様子も確認されている。元警視庁捜査一課の佐藤誠氏が、府警がガサ入れに踏み切った理由を説明する。

「事件をめぐってはランリュックやスニーカーが遺体と離れた場所で見つかっており、結希くんが単に事故死したとみるには不自然であると府警は判断したのでしょう。

家宅捜索には、裁判官が発布した許可状が必要です。"死体遺棄容疑"でのガサ入れに裁判所が許可を出しているので、府警は一定の情報を持って動いていることは間違いありません」

捜索に先立つ7時前には、すでに複数の捜査車両が出入りを始めていた。関係者が語る。

「結希くんの両親は、家宅捜索の直前にそれぞれ警察車両に乗り、府内の警察署に移送されていた。今後任意で事情を聞く方針とみられる」

今後の動きはどうなるのか。前出・佐藤氏が解説する。

「家宅捜索の"立ち会い"には他の親族が応じて、先に両親が任意同行の形で移送されたのだと思います。仮に同じ警察署に移送されたとしても、2人は別々に事情を聴取されることになる。

4月7日の自宅裏の捜索以降、府警は情報をもとにピンポイントに捜索を行なってきた動きが読み取れます。一般論ですが、『遺棄』の可能性が高まったのであれば、次は死亡する経緯になんらか関わっていたかどうか。家宅捜索ではそういった証拠の裏取りも行われることになる」

NEWSポストセブン取材班は、4月13日に遺体が発見された際、夜9時ごろに自宅から結希くんの祖母とみられる人物が警察車両に乗って移動する姿も確認している。親族は府警の任意の聴取に応じているのだろう。

新年度を迎える前に失われてしまった結希くんの幼い命。事件の全容が明らかになる日が待たれる。