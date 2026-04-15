１５日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比０．５８ポイント（０．０１％）高の４０２７．２１ポイントと小幅に４日続伸した。

前日までの好調地合いを継ぐ流れ。中東情勢の改善期待が引き続き買い安心感につながっている。先週末にパキスタンで開催された米国とイランの和平協議は物別れに終わったが、２回目の協議が近く開かれるとの観測が広がった。原油高騰の警戒感が薄れたこともプラス。１４日のＮＹ商品取引所では、ＷＴＩ原油先物が前日比７．９％安の９１．２８米ドル／バレルと急反落し、３月２５日以来の低い水準を付けた。

ただ、上値は限定的。上海総合指数は前日、約１カ月ぶりの高値水準を付けたばかりとあって、売り圧力も意識されている。また、中国ではあす１６日、１〜３月期のＧＤＰ成長率、３月の小売売上高や鉱工業生産などが公表される予定。内容を見極めたいとするムードも漂っている。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、医薬の上げが目立つ。浙江海正薬業（６００２６７／ＳＨ）と津薬薬業（６００４８８／ＳＨ）がそろって１０．０％（ストップ）高、通化東宝薬業（６００８６７／ＳＨ）が６．０％高、健康元薬業集団（６００３８０／ＳＨ）が３．０％高、江蘇恒瑞医薬（６００２７６／ＳＨ）が２．８％高、浙江華海薬業（６００５２１／ＳＨ）と天士力医薬集団（６００５３５／ＳＨ）がそろって２．６％高で取引を終えた。

銀行株もしっかり。中国農業銀行（６０１２８８／ＳＨ）が２．８％、招商銀行（６０００３６／ＳＨ）が２．０％、南京銀行（６０１００９／ＳＨ）が１．９％、中国郵政儲蓄銀行（６０１６５８／ＳＨ）が１．２％、中国建設銀行（６０１９３９／ＳＨ）が１．１％ずつ上昇した。公益株、食品飲料株、運輸株なども買われている。

半面、石油・石炭株は安い。中国海洋石油（６００９３８／ＳＨ）が２．１％、中国石油化工（６０００２８／ＳＨ）が１．６％、中国石油天然気（６０１８５７／ＳＨ）が１．４％、広匯能源（６００２５６／ＳＨ）が３．３％、エン鉱能源（６００１８８／ＳＨ）が１．５％ずつ下落した。

不動産株も急落。華遠地産（６００７４３／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）安、信達地産（６００６５７／ＳＨ）と華麗家族（６００５０３／ＳＨ）がそろって３．７％安、緑地ＨＤ（６００６０６／ＳＨ）と光明地産（６００７０８／ＳＨ）がそろって２．６％安で引けた。ハイテク株、素材株、自動車株、保険・証券株も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．７５ポイント（０．２８％）高の２６７．１８ポイント、深センＢ株指数が４．１２ポイント（０．３４％）安の１１９６．３５ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）