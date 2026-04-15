DMM通販にて、プラモデルやトイガンなどを対象にした「プレミアホビー商品抽選販売」を実施している。抽選期間は4月21日15時まで。当選発表は4月23日から4日以内に行なわれる。

今回の抽選販売では、「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」「PG UNLEASHED 1/60 RX-78-2 ガンダム」「PG 1/60 ダブルオーライザー」「MG 1/100 ストライクフリーダムガンダム」「MG 1/100 プロヴィデンスガンダム」「MG 1/100 ダブルゼータガンダム ver.Ka」「HGAW 1/144 ガンダムX」「HGUC 1/144 ド-ベン・ウルフ」など、様々な作品のガンプラがラインナップ。

そのほかにも、美少女プラモデルより「Figure-rise Standard プルツー」や、東京マルイのトイガン「リコリス・リコイル・コラボモデル 千束の銃」「次世代電動ガン MP5 SD6」のほか、ベイブレード、鉄道模型、ミニカーなども抽選販売の対象となっている。

なお抽選販売の注意事項として、申込みは1商品につき1人1点までとなっているほか、決済方法がクレジットカードのみとなっている。

「プレミアホビー商品抽選販売」対象商品（一部抜粋）

「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」

「PG UNLEASHED 1/60 RX-78-2 ガンダム」

「PG 1/60 ダブルオーライザー」

「MG 1/100 ストライクフリーダムガンダム」

「MG 1/100 プロヴィデンスガンダム」

「MG 1/100 ダブルゼータガンダム ver.Ka」

「HGAW 1/144 ガンダムX」

「HGUC 1/144 ド-ベン・ウルフ」

「Figure-rise Standard プルツー」

「リコリス・リコイル・コラボモデル 千束の銃」

「次世代電動ガン MP5 SD6」

「BX-00 ブースター ドラグーンストーム4-60RA」

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