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YouTubeチャンネル「ひごの暮らし」が、動画「【60代シニア vlog】札幌一人旅｜お寿司・セコマ・深夜の味噌ラーメン 予定通りにいかないから面白い！」を公開した。



動画では、60代おひとりさまのひごひろみさんが、札幌での一人旅の様子を紹介。おいしいものを楽しむだけでなく、旅先で出会った“人の温度”に触れる時間が描かれている。



旅の始まりは、新千歳空港内の立ち食い寿司「五十七番寿し」。緊張しながら店員に話しかけると、一気に打ち解けた雰囲気になり、おすすめされたホタルイカの燻製と北海道限定の日本酒を堪能したという。



その後乗車したJRでは、前の電車が通過してホームに取り残された乗客のために特別停車するという場面に遭遇。落ち着いたアナウンスと、誰も不満を漏らさない乗客たちの様子に、ひごさんは札幌の人のやさしさを感じたと語っている。



一方で、札幌駅の地下道から地上に出た途端、方向感覚を失うハプニングも。スマホのAIに道を尋ねても「南に向かってください」と案内され、「南がどっちかわからないから聞いてるんでしょうが」と思わずツッコミを入れる、お茶目な一幕も収められている。



さらに、セイコーマートで購入したサッポロクラシックとカツ丼で一人飲みを楽しんだものの、その様子が1秒も録画されていなかったというまさかの失敗も告白。旅の終盤には、深夜11時過ぎに「らーめん信玄」の長蛇の列に並び、深夜0時を回ってから濃厚な味噌ラーメンを味わう背徳感たっぷりのシーンも登場する。



予定通りにいかない出来事や、小さなハプニングさえも旅の味わいに変えてしまうひごさんの札幌一人旅。人とのふれあいや街の空気を楽しむその姿は、「一人旅も悪くない」と思わせてくれる内容になっている。



札幌のグルメと人のぬくもり、そして思わぬハプニングまで詰まった今回の動画。60代おひとりさま旅の魅力をたっぷり感じられる一本となっている。