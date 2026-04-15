YouTube登録者数約86万人の人気ゲーム実況グループ「三人称」のメンバー、鉄塔が15日、Xを更新。グループ脱退を報告した。

鉄塔は昨年11月、かねて交際中の女性以外に複数の女性と関係を持っていたことが交際相手およびメンバーに発覚したとして、活動休止を発表。「このような話はあくまでプライベートで解決すべきことですが、一方で、この件でメンバー二人からの信頼を失ってしまったことは確かであり、仲間として、そのままの状態で活動を続けていくべきではないのではないか、と思うようになりました。三人称としての活動を開始してから来年で15年を迎えますが、それに向けて、自分の行動にけじめをつけ、また、今後も2人と活動が続けられるように、僕からメンバーに対して活動休止を提案させてもらいました」と経緯を説明していた。

今回「2025年末にもお伝えした通り、自身の軽率な行動により、三人称のメンバーをはじめ、多くの方々に多大なるご迷惑をおかけいたしました。改めまして、この度はご心配とご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した上で、「まず、SNS等で取り沙汰されていた件についてですが、皆様が懸念されているような法に触れる行為は一切ございません。その点ははっきりと否定させていただきます」と一部の臆測については否定した。

メンバーと今後について話し合いを重ねた結果、「『別々の道を歩むことが、三人称という場所を守るための唯一の選択である』という結論に、全員で辿り着きました。私自身も、自分の招いた事態の重さを鑑み、この決断がグループにとって最善であると深く納得しております」と説明した。