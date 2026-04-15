講談社「うすくて、安くて、名作ぞろい！」550円の文庫本企画を開始 豪華ラインナップ…第1弾は東野圭吾＆赤川次郎

講談社「うすくて、安くて、名作ぞろい！」550円の文庫本企画を開始 豪華ラインナップ…第1弾は東野圭吾＆赤川次郎