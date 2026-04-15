愛犬の柴犬と原っぱでボール投げを楽しんでいた飼い主さん。初めは元気いっぱいにボールを追いかけていたわんちゃんですが、突然立ち止まってしまい…？

数分前の楽しそうな様子から一変したわんちゃんの様子に、「柴犬のこれ、なんなんでしょうね（笑）」「これはこれで可愛いｗ」と反響が寄せられることに。投稿は再生回数29万回を超えて、笑いと癒やしを届けています。

【動画：『こんなつまらなそうな犬初めて見たｗｗ』犬にボールを投げた結果→遊ぶかなと思ったら…『想定と違いすぎる光景』】

ボール投げをして遊んでいた福丸ちゃんが突然…

TikTokアカウント『福丸と私の平和な日々』に投稿されたのは、飼い主さんと一緒にボール遊びをしていたわんちゃんの『柴犬あるある』な光景。その日、柴犬の福丸ちゃんは飼い主さんと一緒に原っぱでボール遊びをしていたそう。

初めは楽しそうにボールを追いかけていた福丸ちゃんですが、しばらくすると福丸ちゃんは柴犬特有の『ある行動』を見せることとなったのでした。

『虚無柴』すぎる光景が可愛いと絶賛！

さっきまでは飼い主さんと一緒にボール遊びを楽しんでいた福丸ちゃん。しかし、次の瞬間…飼い主さんがボールを投げると、福丸ちゃんはその場にピタッと止まり、動かなくなってしまったそう。

飼い主さんがボールを拾ってもう一度投げてみるものの、やはり福丸ちゃんはその場に立ち止まって飼い主さんの方を見つめていたといいます。

どうやら、福丸ちゃんのボール遊びの気分はすっかりどこかに行ってしまったご様子。何度飼い主さんがボールを投げてみても、福丸ちゃんは「何してんねん」といった風に飼い主さんを見つめ返すだけだったのだとか。

そんな『虚無柴』の光景に、投稿を見た人からは「柴犬あるあるｗ」と温かい笑いが寄せられることとなったのでした。

朝のお散歩で『拒否柴』発動！

そんな『柴犬あるある』な光景で見た人を笑顔にしてくれる福丸ちゃん。他の日にも、柴犬特有の『拒否柴』の光景が見られたそう。その日、福丸ちゃんは起き抜けにお散歩をしていたそう。すると、福丸ちゃんは道の途中でピタッと動かなくなってしまったのだとか。飼い主さんがリードを引いても、まるで岩のようにその場から動かなかったといいます。

飼い主さんが困ったように「拒否柴しないで」と優しくお願いしても、福丸ちゃんは飼い主さんの目を見て立ち止まったまま。その真っ直ぐな目からは、絶対に動かないという固い決意が滲み出ていたといいます。

そんな『柴犬あるある』な行動を見せる福丸ちゃんの光景には、「虚無柴で草」「やらないと言う強い意志を感じるｗ」「急にスイッチ切れますよね（笑）」と共感の声が寄せられることに。投稿を見た人に笑顔を届けることとなったのでした。

TikTokアカウント『福丸と私の平和な日々』では、この日のような柴犬・福丸ちゃんの笑いと癒やしが詰まった日々が投稿されています。

福丸ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「福丸と私の平和な日々」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。