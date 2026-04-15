辻希美、夢空（ゆめあ）ちゃんを抱っこしながら弁当おかず作り「前日から仕込むの尊敬する」「再現度高い」の声
【モデルプレス＝2026/04/15】タレントの辻希美が4月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女の夢空（ゆめあ）ちゃんを抱っこしながら弁当のおかずを作る様子を公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「ヨッシーの卵の再現度が高い」0歳次女抱っこしながらお弁当作り
辻は「うずらであるもの作ってみたくて 茹でてやってみる」とつづり、夢空ちゃんを抱っこ紐で抱えながら台所に立つ様子を公開。翌朝の投稿では「昨日の茹でてたうずらの卵はヨッシーの卵をやってみたくて」と、任天堂の人気キャラクター・ヨッシーの卵をうずらの卵で再現したことを明かし、「可愛い」と完成した弁当の写真を披露した。
長男・青空（せいあ）くんのために手作りした弁当には、チャーハンのほか、卵焼き、飾り切りしたハム、野菜炒めなどの彩り豊かなおかずが詰められており、中心にはピンクとグリーンの水玉模様の可愛らしい「ヨッシーの卵」が添えられている。弁当の横にはデザートとして皮を剥いた柑橘が並んでいる。辻は「今日も元気に出発 ＃高1弁当」と記し、息子を見送った朝のほっとした気持ちをのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「前日から仕込むの尊敬する」「美味しそう」「ヨッシーの卵の再現度が高い」「アイデアがすごい」「ひと工夫加える姿勢が素敵」「お弁当時間が楽しみだろうな」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「ヨッシーの卵の再現度が高い」0歳次女抱っこしながらお弁当作り
◆辻希美、夢空ちゃん抱っこしながら作ったおかず公開
辻は「うずらであるもの作ってみたくて 茹でてやってみる」とつづり、夢空ちゃんを抱っこ紐で抱えながら台所に立つ様子を公開。翌朝の投稿では「昨日の茹でてたうずらの卵はヨッシーの卵をやってみたくて」と、任天堂の人気キャラクター・ヨッシーの卵をうずらの卵で再現したことを明かし、「可愛い」と完成した弁当の写真を披露した。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「前日から仕込むの尊敬する」「美味しそう」「ヨッシーの卵の再現度が高い」「アイデアがすごい」「ひと工夫加える姿勢が素敵」「お弁当時間が楽しみだろうな」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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