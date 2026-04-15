辻希美、夢空（ゆめあ）ちゃんを抱っこしながら弁当おかず作り「前日から仕込むの尊敬する」「再現度高い」の声

辻希美、夢空（ゆめあ）ちゃんを抱っこしながら弁当おかず作り「前日から仕込むの尊敬する」「再現度高い」の声