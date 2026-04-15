黒嵜菜々子プロデュースアイドル「Root mimi」ラジオ番組決定「うさちゃん部屋をのぞきみみ〜！」4月22日スタート
【モデルプレス＝2026/04/15】人気アーティストが週替わりでDJを担当する番組「MIDNIGHT TERMINAL」（FMヨコハマ・84.7MHz／27：30〜28：00）の第4週に、黒嵜菜々子がプロデューサーを務める7人組アイドルグループRoot mimi（ルート ミミ）の出演が決定した。
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番組のタイトルは「うさちゃん部屋をのぞきみみ〜！」。初回放送は4月22日となる。4月30日に控える「新体制お披露目ライブ」を目前に、メンバーの生の声をどこよりも早くリスナーへ届ける。ステージ上のパフォーマンスとは一味違う、彼女たちの素顔や個性が溢れるトークも見どころだ。（modelpress編集部）
グループ名は、「根・根源」を意味する「√（ルート）」と、フランス語で「かわいい」を意味する「mimi」に由来。「根っからかわいいの道を突き進んでいく」というコンセプトを掲げ、4月30日には新体制お披露目ライブを控えている。
MIDNIGHT TERMINAL「うさちゃん部屋をのぞきみみ〜！」
放送時間：毎月第4水曜日 27：30〜28：00（初回放送4月22日）
DJ：Root mimi
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◆Root mimi、ラジオ番組決定
番組のタイトルは「うさちゃん部屋をのぞきみみ〜！」。初回放送は4月22日となる。4月30日に控える「新体制お披露目ライブ」を目前に、メンバーの生の声をどこよりも早くリスナーへ届ける。ステージ上のパフォーマンスとは一味違う、彼女たちの素顔や個性が溢れるトークも見どころだ。（modelpress編集部）
◆Root mimiとは
グループ名は、「根・根源」を意味する「√（ルート）」と、フランス語で「かわいい」を意味する「mimi」に由来。「根っからかわいいの道を突き進んでいく」というコンセプトを掲げ、4月30日には新体制お披露目ライブを控えている。
◆番組概要
MIDNIGHT TERMINAL「うさちゃん部屋をのぞきみみ〜！」
放送時間：毎月第4水曜日 27：30〜28：00（初回放送4月22日）
DJ：Root mimi
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