『コナン』世良真純の愛用バイク発表 キャラ設定画＆紹介文が公開
アニメ『名探偵コナン』の劇場版シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（4月10日公開）の登場キャラ・世良真純の設定画＆紹介文が公開された。
【画像】知らなかった！世良真純の愛用バイク 公開されたキャラ設定画
世良真純は「蘭のクラスに転校してきた女子高生探偵で、ジークンドーの使い手。ボクっ娘で中性的な容姿から、初対面では男性と見間違えられることがほとんど。長兄は赤井秀一で、次兄はプロ棋士の羽田秀吉。バイク好きで、ヤマハXT400Eアルテシアを愛用している」と紹介された。
『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、神奈川県・横浜が舞台で、横浜のみなとみらい地区や箱根エリアをコナン君や萩原千速、神奈川県警の警部・横溝重悟ら神奈川県警が大活躍するストーリー。
バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」を訪れていたコナン君たちの前に、突如として暴走する謎の「黒いバイク」が出現。それを追っていたのは、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員で、蘭がかつて目にした「風の女神」萩原千速だった。
その後、フェス会場では、最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われるが、一方、都内では「黒いバイク」（ルシファー）が再び暴走し…。風の女神（エンジェル） VS 黒き堕天使（ルシファー）の史上最速（リミットブレイク）バトルミステリーが描かれる。
【画像】知らなかった！世良真純の愛用バイク 公開されたキャラ設定画
世良真純は「蘭のクラスに転校してきた女子高生探偵で、ジークンドーの使い手。ボクっ娘で中性的な容姿から、初対面では男性と見間違えられることがほとんど。長兄は赤井秀一で、次兄はプロ棋士の羽田秀吉。バイク好きで、ヤマハXT400Eアルテシアを愛用している」と紹介された。
バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」を訪れていたコナン君たちの前に、突如として暴走する謎の「黒いバイク」が出現。それを追っていたのは、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員で、蘭がかつて目にした「風の女神」萩原千速だった。
その後、フェス会場では、最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われるが、一方、都内では「黒いバイク」（ルシファー）が再び暴走し…。風の女神（エンジェル） VS 黒き堕天使（ルシファー）の史上最速（リミットブレイク）バトルミステリーが描かれる。
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