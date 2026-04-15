ETF売買代金ランキング＝15日前引け
15日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 111502 -27.2 56210
２. <1360> 日経ベア２ 16701 59.1 97.3
３. <1357> 日経Ｄインバ 16397 -28.6 3966
４. <1458> 楽天Ｗブル 11499 -3.8 66950
５. <1321> 野村日経平均 10406 -42.0 60850
６. <1579> 日経ブル２ 6271 -33.0 606.4
７. <1540> 純金信託 4529 9.2 23130
８. <1542> 純銀信託 3984 146.8 37240
９. <2644> ＧＸ半導日株 3705 -2.7 3599
10. <1671> ＷＴＩ原油 3101 20.4 4835
11. <1306> 野村東証指数 3074 69.9 399.6
12. <1568> ＴＰＸブル 3013 94.1 866.9
13. <1615> 野村東証銀行 2442 27.5 635.9
14. <1329> ｉＳ日経 2257 69.8 6052
15. <200A> 野村日半導 2002 12.4 3676
16. <1475> ｉＳＴＰＸ 1819 129.4 390.0
17. <1330> 上場日経平均 1432 -20.5 60910
18. <1320> ｉＦ日経年１ 1150 -14.4 60620
19. <2036> 金先物Ｗブル 1149 48.3 207450
20. <1459> 楽天Ｗベア 1082 -33.6 160
21. <1489> 日経高配５０ 1043 69.9 3177
22. <1326> ＳＰＤＲ 1014 139.2 70610
23. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 989 66.2 59350
24. <1358> 上場日経２倍 972 29.3 107150
25. <314A> ｉＳゴールド 880 149.3 364.2
26. <1398> ＳＭＤリート 793 -54.2 1982.5
27. <1348> ＭＸトピクス 767 310.2 3941
28. <1655> ｉＳ米国株 733 13.6 798.5
29. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 699 22.6 2302
30. <1346> ＭＸ２２５ 664 -62.8 60500
31. <1343> 野村ＲＥＩＴ 652 -12.6 2095.0
32. <1545> 野村ナスＨ無 636 31.7 41530
33. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 557 -59.2 3455
34. <1356> ＴＰＸベア２ 516 38.7 129.4
35. <1328> 野村金連動 506 83.3 18210
36. <2559> ＭＸ全世界株 502 55.4 27615
37. <2038> 原油先Ｗブル 437 -24.0 2451
38. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 420 117.6 10180
39. <1541> 純プラ信託 410 23.5 9900
40. <1623> 野村鉄鋼非鉄 369 -24.4 70610
41. <282A> ＧＸ半導１０ 369 -20.0 2035
42. <1580> 日経ベア 358 19.7 924.0
43. <1557> ＳＰＤＲ５百 328 94.1 110500
44. <521A> ｉＦＦＮＧ金 324 37.9 1970
45. <2244> ＧＸＵテック 314 6.8 3153
46. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 310 3.0 31890
47. <2243> ＧＸ半導体 287 -10.3 3487
48. <1547> 上場ＳＰ５百 283 53.8 12010
49. <2248> ｉＦＳＰ有 279 -100.0 2530
50. <1308> 上場東証指数 278 117.2 3948
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 111502 -27.2 56210
２. <1360> 日経ベア２ 16701 59.1 97.3
３. <1357> 日経Ｄインバ 16397 -28.6 3966
４. <1458> 楽天Ｗブル 11499 -3.8 66950
５. <1321> 野村日経平均 10406 -42.0 60850
６. <1579> 日経ブル２ 6271 -33.0 606.4
７. <1540> 純金信託 4529 9.2 23130
８. <1542> 純銀信託 3984 146.8 37240
９. <2644> ＧＸ半導日株 3705 -2.7 3599
10. <1671> ＷＴＩ原油 3101 20.4 4835
11. <1306> 野村東証指数 3074 69.9 399.6
12. <1568> ＴＰＸブル 3013 94.1 866.9
13. <1615> 野村東証銀行 2442 27.5 635.9
14. <1329> ｉＳ日経 2257 69.8 6052
15. <200A> 野村日半導 2002 12.4 3676
16. <1475> ｉＳＴＰＸ 1819 129.4 390.0
17. <1330> 上場日経平均 1432 -20.5 60910
18. <1320> ｉＦ日経年１ 1150 -14.4 60620
19. <2036> 金先物Ｗブル 1149 48.3 207450
20. <1459> 楽天Ｗベア 1082 -33.6 160
21. <1489> 日経高配５０ 1043 69.9 3177
22. <1326> ＳＰＤＲ 1014 139.2 70610
23. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 989 66.2 59350
24. <1358> 上場日経２倍 972 29.3 107150
25. <314A> ｉＳゴールド 880 149.3 364.2
26. <1398> ＳＭＤリート 793 -54.2 1982.5
27. <1348> ＭＸトピクス 767 310.2 3941
28. <1655> ｉＳ米国株 733 13.6 798.5
29. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 699 22.6 2302
30. <1346> ＭＸ２２５ 664 -62.8 60500
31. <1343> 野村ＲＥＩＴ 652 -12.6 2095.0
32. <1545> 野村ナスＨ無 636 31.7 41530
33. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 557 -59.2 3455
34. <1356> ＴＰＸベア２ 516 38.7 129.4
35. <1328> 野村金連動 506 83.3 18210
36. <2559> ＭＸ全世界株 502 55.4 27615
37. <2038> 原油先Ｗブル 437 -24.0 2451
38. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 420 117.6 10180
39. <1541> 純プラ信託 410 23.5 9900
40. <1623> 野村鉄鋼非鉄 369 -24.4 70610
41. <282A> ＧＸ半導１０ 369 -20.0 2035
42. <1580> 日経ベア 358 19.7 924.0
43. <1557> ＳＰＤＲ５百 328 94.1 110500
44. <521A> ｉＦＦＮＧ金 324 37.9 1970
45. <2244> ＧＸＵテック 314 6.8 3153
46. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 310 3.0 31890
47. <2243> ＧＸ半導体 287 -10.3 3487
48. <1547> 上場ＳＰ５百 283 53.8 12010
49. <2248> ｉＦＳＰ有 279 -100.0 2530
50. <1308> 上場東証指数 278 117.2 3948
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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