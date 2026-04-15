　15日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　111502　　 -27.2　　　 56210
２. <1360> 日経ベア２　　　 16701　　　59.1　　　　97.3
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 16397　　 -28.6　　　　3966
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 11499　　　-3.8　　　 66950
５. <1321> 野村日経平均　　 10406　　 -42.0　　　 60850
６. <1579> 日経ブル２　　　　6271　　 -33.0　　　 606.4
７. <1540> 純金信託　　　　　4529　　　 9.2　　　 23130
８. <1542> 純銀信託　　　　　3984　　 146.8　　　 37240
９. <2644> ＧＸ半導日株　　　3705　　　-2.7　　　　3599
10. <1671> ＷＴＩ原油　　　　3101　　　20.4　　　　4835
11. <1306> 野村東証指数　　　3074　　　69.9　　　 399.6
12. <1568> ＴＰＸブル　　　　3013　　　94.1　　　 866.9
13. <1615> 野村東証銀行　　　2442　　　27.5　　　 635.9
14. <1329> ｉＳ日経　　　　　2257　　　69.8　　　　6052
15. <200A> 野村日半導　　　　2002　　　12.4　　　　3676
16. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1819　　 129.4　　　 390.0
17. <1330> 上場日経平均　　　1432　　 -20.5　　　 60910
18. <1320> ｉＦ日経年１　　　1150　　 -14.4　　　 60620
19. <2036> 金先物Ｗブル　　　1149　　　48.3　　　207450
20. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1082　　 -33.6　　　　 160
21. <1489> 日経高配５０　　　1043　　　69.9　　　　3177
22. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1014　　 139.2　　　 70610
23. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 989　　　66.2　　　 59350
24. <1358> 上場日経２倍　　　 972　　　29.3　　　107150
25. <314A> ｉＳゴールド　　　 880　　 149.3　　　 364.2
26. <1398> ＳＭＤリート　　　 793　　 -54.2　　　1982.5
27. <1348> ＭＸトピクス　　　 767　　 310.2　　　　3941
28. <1655> ｉＳ米国株　　　　 733　　　13.6　　　 798.5
29. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 699　　　22.6　　　　2302
30. <1346> ＭＸ２２５　　　　 664　　 -62.8　　　 60500
31. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 652　　 -12.6　　　2095.0
32. <1545> 野村ナスＨ無　　　 636　　　31.7　　　 41530
33. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 557　　 -59.2　　　　3455
34. <1356> ＴＰＸベア２　　　 516　　　38.7　　　 129.4
35. <1328> 野村金連動　　　　 506　　　83.3　　　 18210
36. <2559> ＭＸ全世界株　　　 502　　　55.4　　　 27615
37. <2038> 原油先Ｗブル　　　 437　　 -24.0　　　　2451
38. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 420　　 117.6　　　 10180
39. <1541> 純プラ信託　　　　 410　　　23.5　　　　9900
40. <1623> 野村鉄鋼非鉄　　　 369　　 -24.4　　　 70610
41. <282A> ＧＸ半導１０　　　 369　　 -20.0　　　　2035
42. <1580> 日経ベア　　　　　 358　　　19.7　　　 924.0
43. <1557> ＳＰＤＲ５百　　　 328　　　94.1　　　110500
44. <521A> ｉＦＦＮＧ金　　　 324　　　37.9　　　　1970
45. <2244> ＧＸＵテック　　　 314　　　 6.8　　　　3153
46. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 310　　　 3.0　　　 31890
47. <2243> ＧＸ半導体　　　　 287　　 -10.3　　　　3487
48. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 283　　　53.8　　　 12010
49. <2248> ｉＦＳＰ有　　　　 279　　-100.0　　　　2530
50. <1308> 上場東証指数　　　 278　　 117.2　　　　3948
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース