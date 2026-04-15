韓国の大人の青春ヒーリングドラマ、ABEMAで無料配信
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、人気ウェブトゥーンを原作とした韓国ドラマ『Azure Spring』を４月20日（火）深夜０時より、世界最速・国内独占無料配信することを決定した。
『Azure Spring』は、かつては有名な水泳選手だったものの事故をきっかけに将来が怖くなってしまったアンナと過去に閉じこもってしまった男・ドクヒョンが都会から遠く離れた孤島で偶然出会い、海女と海男として素潜りを通して自分自身と向き合っていく大人の青春ヒーリングドラマ。砕けた夢と癒えない傷を抱える彼らにとって海はただの波ではなく、道を失った彼らの安らぎの場所に。海に潜り、海の生き物を採り、それを分け合いながら料理して食べるという時間の中で、アンナとドクヒョンは少しずつ自分自身と向き合い、古い傷を抱きしめながら、人生の意味を再び見つけ出していく。
アンナを演じるのは、アイドルグループRed Velvetのメンバーで、『ブルーバースデー』や『Bitch X Rich』などドラマにも多数出演するキム・イェリム。そしてドクヒョンは『私の夫と結婚して』『エスクワイア: 弁護士を夢見る弁護士たち』など話題作に立て続けに出演する俳優のカン・サンジュン。
本作は、チャン・ドクヒョンによる同名の人気ウェブトゥーンを実写化した作品で、「ABEMA」での配信が世界最速での配信となる。
(C) OZ Arena Inc. All Rights Reserved.
『Azure Spring』は、かつては有名な水泳選手だったものの事故をきっかけに将来が怖くなってしまったアンナと過去に閉じこもってしまった男・ドクヒョンが都会から遠く離れた孤島で偶然出会い、海女と海男として素潜りを通して自分自身と向き合っていく大人の青春ヒーリングドラマ。砕けた夢と癒えない傷を抱える彼らにとって海はただの波ではなく、道を失った彼らの安らぎの場所に。海に潜り、海の生き物を採り、それを分け合いながら料理して食べるという時間の中で、アンナとドクヒョンは少しずつ自分自身と向き合い、古い傷を抱きしめながら、人生の意味を再び見つけ出していく。
本作は、チャン・ドクヒョンによる同名の人気ウェブトゥーンを実写化した作品で、「ABEMA」での配信が世界最速での配信となる。
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