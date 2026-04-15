お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が14日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（61）とともに出演。過去に98年4月から半年間、TBS系で放送されていた「はばたけ!ペンギン」の話題で盛り上がった。

4月に番組開始30年を迎え、今放送のゲストはココリコ田中直樹（54）と遠藤章造（54）。爆笑問題の2人は「はばたけ−」でココリコと共演。アンティークショップの主人（関口宏）と女主人（古手川祐子）のところに、ゲストがお客さんに扮して登場し、お笑いや芸に対するこだわりをトークする番組。爆笑問題はアンティークショップ店員、ココリコは向かいの喫茶店店員という設定だった。わずか半年で終了した。

太田はココリコとラジオ共演が実現し「ホントに最初だもんね。割と俺らと仲よくなった最初の他人というか」と切り出した。「はばたけ−」には毎回豪華ゲストが出演していた。

田中直は思い出に残っているゲストに立川談志さんの名を挙げ「そんなことあります？ って話ですから」と当時を振り返った。遠藤も「爆笑さんの方が談志さんへの思い入れが強かったじゃないですか。だから緊張感が伝わってきて」と語った。

太田は「俺らも緊張したんだけど、俺らはまだ談志師匠に何回か会ってるから。スタッフがビビっちゃって。関口（宏）さんもあんまり談志師匠と交流がなかったもんだから、どう出るかと」と番組の説明。その上で「その空気に古手川祐子さんが『何ビビってんのよ！』って怒ったんだよ。ピリピリしてたんだよ。古手川さんが『何なの？ 談志さんって』『何、ビビってんの？ みんな』っていう感じになってた」と明かした。